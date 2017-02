Après une longue carrière de joueur, Ruffin Menakely s’est reconverti en entraîneur. Un projet mûri depuis longtemps.

Quand je jouais à La Réunion, j’avais déjà dirigé des équipes de jeunes, en tant qu’éducateur. J’avais également suivi un stage d’entraîneur. J’ai côtoyé plusieurs coachs là-bas, des Français, des Africains et des Créoles. Je prenais note quand ils donnaient des consignes. J’appliquais leurs directives et j’ai combiné le meilleur de ce qu’ils m’ont appris, nous confie Ruffin Menakely.

L’actuel entraîneur d’Elgeco Plus a déjà planifié, depuis longtemps, son avenir et sa reconversion, une fois que sa carrière de footballeur serait finie.

Une carrière lancée en 1994 au Kohinoor Antsi­ranana, qu’il a poursuivie au Sotema avant de partir pour La Réunion. Sur l’île voisine, il a joué pour Excelsior, Chaudron, Saint-Denis ou encore Capricorne, jusqu’en 2009. Il a effectué un bref retour au Real Manakara et à l’ASSM-Elgeco Plus en 2013 avant de prendre définitivement sa retraite.

« J’ai obtenu ma Licence C d’entraîneur en 2014 », ajoute-t-il. L’ancienne star du club M et des Scorpions de Mada­gascar n’a pas perdu de temps.

Après avoir dirigé l’AS Adema en Coupe de la CAF (Confédération Africaine de Football), l’an dernier, il se trouve actuellement sur le banc d’Elgeco Plus, qui représente Madagascar dans cette même compétition. « À chaque entraînement, je prends le ballon pour montrer l’exemple à mes joueurs. C’est ma méthode de travail. J’aime bien m’investir à chaque séance, être près de mes joueurs. Je veux écrire l’Histoire en tant qu’entraîneur et remporter beaucoup de titres », ajoute-t-il.

Ancienne gloire

« Il nous respecte et nous le respectons également en tant qu’ancienne gloire. On apprécie le fait qu’il soit proche de nous », souligne, de leur côté, les membres d’Elgeco Plus. Ces derniers s’envoleront pour Johannesburg, ce jeudi. Ils affronteront les Sud-Africains du Supersport United, dimanche, en tour préliminaire retour de la Coupe de la CAF.

D’autre part, la délégation de la CNaPS Sport partira aussi jeudi, pour Gabo­rone. Les Caissiers défieront les Botswanais du Township Rollers FC, samedi, en tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF.

Haja Lucas Rakotondrazaka