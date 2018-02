Les quatre titulaires blessés se sont pratiquement rétablis, à la CNaPS Sport. De bonne augure avant la première confrontation avec le KCCA Ouganda, ce samedi à Vontovorona.

À quatre jours de son tour préliminaire aller en Ligue des Champions de la CAF, la CNaPS Sport a quasiment retrouvé ses nombreux cadres blessés.

Avant le match aller de la Supercoupe de Mada­gascar, à la mi-janvier, Mika avait malheureusement fait une rechute. La blessure au mollet du milieu de terrain s’était réveillée pendant l’entraînement. Comme lui, le gardien Leda et l’ailier Lalaina étaient également touchés, aux cuisses.

Aujourd’hui, leur période de rétablissement est pratiquement achevée. « Lalaina et Mika ont commencé à reprendre peu à peu dernièrement. Quant à Leda, il s’entraîne déjà de manière intensive », confie le coach Tipeh. Reste maintenant à savoir s’ils seront aptes pour affronter le Kampala City Capital Authority (Ouganda), ce samedi au stade de Vontovorona. Ou bien seront-ils trop justes et devront-ils attendre la deuxième confrontation contre les Ougandais pour revenir.

Lors de la Supercoupe aller, un autre titulaire avait également rejoint l’infirmerie. Le défenseur latéral droit, Toby, s’était blessé en plein match sur un débordement. Souffrant de la cheville droite, il avait été contraint de quitter ses coéquipiers. Aujourd’hui, il est complètement rétabli. « Toby est prêt pour jouer un match complet », rajoute Tipeh. Bonne nouvelle, connaissant notamment son apport considérable en attaque dans son couloir.

Deux succès en amical

Le retour de ses cadres fera certainement du bien à la CNaPS Sport, qui a bouclé sa préparation avec un deuxième match amical, samedi dernier à Vonto­vorona, avec une victoire sur Mama FC à la clef (2-0). Une semaine auparavant, le quintuple champion de Madagascar avait disposé de Tana Formation (3-0).

« Les joueurs sont au top de leur forme », se réjouit Tipeh. De son côté, le KCCA n’a remporté qu’une seule de ses trois rencontres amicales de préparation contre des clubs kenyans. Une victoire décrochée face au Tusker (1-0), en janvier. Par la suite, le club ougandais a été battu par l’AFC Léopards (1-2), puis a été tenu en échec par le Sofapaka (0-0).

Comme annoncé la semaine dernière, un changement a été opéré au niveau de la date du match retour, en tour préliminaire des compétitions interclubs africaines. Initialement prévu pour les 16, 17 ou 18 février, le match retour entre la CNaPS Sport et le KCCA, au Startimes Stadium de Kampala, est repoussé au mercredi 21 février.

Haja Lucas Rakotondrazaka