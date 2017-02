Pour son premier match international sur son nouveau terrain, la CNaPS Sport a signé une victoire, face au Township Rollers FC (2-1). Les deux équipes se retrouveront samedi au Botswana, pour le match retour.

L’Histoire retiendra que la CNaPS Sport l’a emporté lors de sa toute première apparition sur la scène internationale dans son nouveau stade de Vontovorona. Samedi, le club quadruple champion de Madagascar a disposé du Township Rollers FC (2-1), en tour préliminaire aller de la Ligue des Champions de la CAF. Vu l’absence de l’avant-centre Lucien, alias Foroche, tout le monde scrutait de près le choix de Tipeh. Le coach de la CNaPS Sport a placé Francis en pointe, avec Fanja en soutien. Et c’est Francis qui a ouvert la marque juste avant la pause (45è+2, 1-0). Jusque-là, les Caissiers ne comptaient aucun tir cadré. Il s’agissait de leur première véritable occasion. En contrant favorablement un dégagement d’un défenseur botswanais, l’ancien attaquant du COSPN s’est retrouvé seul face à Masule, le gardien adverse, qu’il a battu d’un tir croisé à ras de terre du pied droit.

Au retour des vestiaires, l’entraîneur du Township Rollers, Mpote, a joué son va-tout. Il a effectué ses trois remplacements prématurément, en lançant trois joueurs à vocation offensive, notamment, le géant Noan qui culmine aux environs des deux mètres. Et il a été récompensé avec le but de l’égalisation de l’un de ces trois remplaçants, à savoir Boy (68è, 1-1). Ce dernier a profité d’un moment de flottement de l’arrière-garde de la CNaPS Sport combiné à une sortie tardive du gardien Leda.

Njiva de retour

Malgré ce but égalisateur, les Caissiers n’ont jamais abdiqué. Dans la foulée, Njiva tenait la balle du 2-1 dans ses pieds, mais il a complètement raté sa reprise au point de penalty. Fort heureusement, il s’est racheté quelques instants plus tard (74è, 2-1), sur un centre lointain venu de la gauche. Sa reprise de la tête a été repoussée, mais il a bien suivi du pied droit pour redonner l’avantage aux siens. Comme quoi, Njiva est bel et bien de retour et ça fait du bien à son équipe. Outre son but décisif, ses incursions et ses raids solitaires ont mis à mal la défense adverse à plusieurs reprises.

À partir de là, le score n’a plus bougé. Les Botswanais auraient pu revenir une seconde fois à quatre minutes de la fin du temps règlementaire. Mais Toby a réussi un sauvetage inespéré sur la ligne de but, pour permettre à la CNaPS Sport de terminer devant. Suite à cette première confrontation, les deux formations se tournent maintenant vers le match retour. Celui-ci est fixé pour ce samedi 18 février au Botswana.

Ils ont dit :

Patrick Randriambololona alias Tipeh, entraÎneur de la CNaPS Sport : « Les joueurs avaient besoin d’un peu de temps pour bien rentrer dans le match. Au fur et à mesure que la rencontre avançait, ils prenaient peu à peu confiance. J’ai déjà joué face aux Botswanais en 2012 et ils ont bien progressé depuis. Ils ont une bonne occupation du terrain. Et aussi, nous leur avons donné un cadeau. »

Mogomotsy Mpote, entraîneur du Township Rollers FC : « L’entrée en jeu de ces trois joueurs étaient programmée à l’avance et faisait partie de notre stratégie dès le début. Maintenant, on se tourne vers le match retour. On va préparer cette rencontre de la même manière que la première. »

Mika Rabeson, capitaine de la CNaPS Sport : « On savait déjà que nos adversaires auraient un avantage de taille. On a essayé de garder le ballon au sol, la plupart du temps, surtout en deuxième mi-temps. Pour le match retour au Botswana, je pense que le terrain sera aussi de bonne qualité comme ici et nous pourrons pratiquer un bon jeu au sol également. »

Maano Ditshupo, capitaine du Township Rollers FC : « Je suis déjà venu à Madagascar en 2012, avec l’Extention Gunners, quand on a affronté Tana Formation. Tout ce que je peux dire, c’est que les Malgaches ont beaucoup progressé »

Haja Lucas Rakotondrazaka