La CNaPS Sport est condamnée à gagner par deux buts d’écart, pour passer l’obstacle camerounais du Coton Sport. Sans Toby à la défense.

Battue un but à rien par le Coton Sport dimanche dernier, la CNaPS Sport est dos au mur. Elle se trouve dans l’obligation de gagner par deux buts d’écart, ce samedi à Vonto­vorona, pour le match retour de ce deuxième tour de la Ligue des Champions de la CAF.

Il lui faudra retrouver son efficacité offensive, qui lui avait permis d’éliminer le Township Rollers FC au stade précédente de la compétition. Face aux Botswanais, les Caissiers avaient tourné avec une moyenne de deux buts par match.

Mais lors de leur première confrontation face aux Camerounais, ils sont restés muets. Les Francis, Njiva, Niasexe et compagnies sont attendus au tournant et doivent se surpasser pour offrir à leur club la qualification rêvée pour la phase de groupe.

La CNaPS Sport tient là une occasion de faire mieux que dans le passé. En 2014, elle s’était déjà retrouvée dans cette même situation, face à la Ligà Muçulmana.

Le match aller à Maputo s’était soldée sur une victoire des Mozambicains, un but à rien. Au retour à Mahamasina, les deux équipes s’étaient séparées sur un résultat nul et vierge. Aux Caissiers de faire le nécessaire pour éviter une issue similaire.

Arrière-garde remaniée

Le club quadruple cham­pion de Madagascar évoluera sans son arrière latéral droite, ce samedi. Toby est en effet suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Son absence vient s’ajouter à celle de Feno, défenseur central indisponible sur blessure. Le coach Tipeh devra composer une arrière-garde remaniée, ce samedi.

En cas de victoire face au Coton Sport, la CNaPS Sport atteindra pour la première fois la phase de groupe, après avoir été sortie au tour préliminaire en 2011, 2014 et 2015, puis après avoir atteint le deuxième tour en 2016. En cas d’élimination, elle sera reversée en Coupe de la CAF.

Tantely remplace Toby

Toby étant suspendu, la nouvelle recrue Tantely prendra sa place en tant qu’arrière latéral droite. « Tantely, qui possède une bonne expérience avec son ancien club et en équipe nationale, remplacera Toby. Devant, nous procèderons à quelques changements, en plaçant des attaquants plus physiques et plus combattifs », a confié l’entraîneur de la CNaPS Sport, Tipeh, hier à Vontovorona.

Haja Lucas Rakotondrazaka