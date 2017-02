La CNaPS Sport s’est inclinée devant Township Rollers FC, deux buts à trois. Mais elle se qualifie tout de même pour la suite de la compétition, grâce à ses deux réalisations à l’extérieur.

Comme l’an dernier, la CNaPS Sport sera au rendez-vous du deuxième tour, en Ligue des Champions de la CAF. Samedi à Gaborone, le club, quadruple champion de Madagascar s’est incliné face au Township Rollers FC. Les Botswanais l’ont emporté par trois buts à deux. Mais c’est grâce à ces deux réalisations à l’extérieur que les Caissiers passent, après leur victoire deux buts à un d’il y a une semaine, à Vontovorona, lors de la première confrontation entre les deux équipes.

Le coach Tipeh a choisi d’aligner d’entrée Niasexe, pour ce match retour, en lieu et place de Francis à la pointe de l’attaque. Et son choix a rapidement payé, puisque le n°8 a ouvert la marque dès la 12è minute de jeu, sur une ouverture de Boura. Dos au mur, le Township Rollers FC se devait de réagir. Ce fut chose faite avec l’égalisation du Lemponye à la demi-heure du jeu. C’est sur ce score de parité d’un but partout que les deux formations ont rejoint les vestiaires à la pause. Toutefois, la mi-temps n’a en rien coupé l’élan pris par les Botswanais, qui ont ajouté deux autres buts en seconde période, dont un penalty d’Edwin.

Coaching gagnant

En face, la CNaPS Sport doit surtout sa qualification à deux hommes, à savoir Tipeh et Eric. L’entraîneur des Caissiers a décidé de faire entrer l’avant-centre, pour remplacer Niasexe à la 68è minute. Coaching gagnant puisqu’il a inscrit le deuxième but salvateur quelques secondes après.

Au second tour de cette C1, le représentant de la Grande île retrouvera le Coton Sport. Le club camerounais a facilement écarté de son chemin l’Atlabara du Sud-Soudan. Le match aller est prévu le 10, le 11 ou le 12 mars au Cameroun. La CNaPS Sport recevra le retour, le samedi 18 mars.

Le quadruple champion de Madagascar a un peu plus de deux semaines, pour préparer ces prochaines échéances.

Haja Lucas Rakotondrazaka