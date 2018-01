La Cnaps Sport affrontera le KCCA Ouganda en tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Un adversaire également éliminé en seizièmes de finale, l’an passé.

Le tirage au sort du tour préliminaire, en Ligue des Champions de la CAF, à la mi-décembre, a quelque peu gâté la Cnaps Sport Itasy. Le club quintuple champion de Madagascar affrontera le Kampala Capital City Authority Football Club de l’Ouganda, anciennement dénommée Kampala City Council FC, depuis sa création en 1967 jusqu’en 2012. Il s’agit d’un adversaire pratiquement de même calibre que la Cnaps Sport, si l’on se réfère à ses précédentes performances.

En C1, le KCCA a été éliminé en seizièmes de finale, comme le porte-fanion malgache l’an dernier. Et ce, après avoir perdu face au Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud au terme de leur double confrontation. La Cnaps Sport aussi avait été sortie à ce stade de la compétition, au même moment, par le Coton Sport du Cameroun. Nul doute que les deux formations espèrent faire mieux cette fois-ci. Mention spéciale aux Caissiers, qui en sont à leur cinquième participation consécutive et qui aimeraient certainement décrocher enfin une qualification pour la phase de groupes.

Comme la Cnaps Sport à Madagascar, le KCCA domine largement sur la scène nationale. Il a été sacré à quatre reprises sur les cinq dernières années, soit en 2013, 2014, 2016 et 2017. S’y ajoutent une coupe nationale (2017) et trois Supercoupes (2013, 2014 et 2016).

Six victoires

Les Kasasiro Boys sont actuellement en pleine possession de leurs moyens. Ils ont gagné à six reprises en huit rencontres sur les deux derniers mois (Ndlr : 6 victoires, 1 nul et 1 défaite), en Premier League ougandaise. Ils occupent la deuxième place du classement général après quinze journées.

Le KCCA dispose d’un effectif plutôt jeune, la majorité des joueurs étant âgés de moins de vingt-cinq ans. Les joueurs évoluent la plupart du temps sous un maillot jaune et bleu, et disposent d’un stade de mille places dénommé Star Times Uganda Stadium. Le club est sponsorisé par le groupe chinois de télévision numérique Star Times.

Les résultats du KCCA en Ligue des Champions 2017

KCCA # Primeiro do Agosto : 1-0

Primeiro do Agosto # KCCA : 2-1

Mamelodi Sundowns # KCCA : 2-1

KCCA # Mamelodi Sundowns : 1-1

Haja Lucas Rakotondrazaka