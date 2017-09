Les deux clubs représentants d’Analamanga se sont imposés avec brio, hier, lors de leurs débuts en Champions League. La CNaPS Sport Itasy a également réalisé un carton.

Le champion d’Analamanga fait le plein de confiance, hier au stade de Mahamasina. Elgeco Plus a écrasé le VFM Vatovavy Fito­vinany pour son premier match de la phase I, en THB Ligue des Champions, pour le compte du groupe C d’Antananarivo.

Les hommes de Careca l’ont emporté sur le score sans appel de cinq buts à zéro. A la mi-temps, ils étaient déjà devant, grâce à des réalisations de Zôla, meilleur buteur de la saison régulière en championnat d’Anala­manga, et de Bila, révélation de la Ligue 1 cette année. En seconde période, un doublé de Bela, dont un but sur penalty, et un autre but de Samson ont définitivement parachevé la démonstration de force d’Elgeco Plus.

L’autre représentant d’Analamanga a également brillé, lors de cette première journée. Engagé dans le groupe A de Mahajanga, Cosfa n’a fait qu’une bouchée du Varatraza Sofia (6-0). Par contre, Fosa Juniors Boeny a été tenu en échec par le MTM Melaky (0-0).

L’absence de plusieurs de ses cadres y est certainement pour quelque chose, puisque Baggio, Mario, Lôlôdy et Elefoni sont partis aux Pays-Bas à la veille du début de cette Ligue des Champions, pour y passer un test.

Cosfa contre Fosa

La CNaPS Sport Itasy a aussi réalisé un récital pour son entrée en matière, dans le groupe D de Fianarantsoa. Le club quadruple champion de Madagascar a littéralement écrasé le JSA Ihorombe, au stade Moderne d’Ampasambazaha (7-0). Autre carton à signaler, toujours dans ce groupe D, celui du Zanakala FC Haute Matsiatra face à l’AS Espoir Androy (7-2).

En somme, les grosses écuries ont toutes bien débuté la campagne 2017. Enfin presque, à part Fosa Juniors.

La deuxième journée de la compétition est fixée pour dimanche. à Mahamasina, les trois matches au program­me sont Top Dom Amoron’i Mania contre VFM Vatovavy Fitovinany, FC Menagnara Atsimo Atsinanana contre FC Malaimbandy Menabe et Elgeco Plus Analamanga contre FC Maeva Betsiboka.

En province, l’on suivra de près le choc entre Cosfa Analamanga et Fosa Juniors Boeny, au stade Rabema­nanjara de Mahajanga. à Fianarantsoa, l’on aura également un duel au sommet entre la CNaPS Sport Itasy et Zanakala FC Haute Matsiatra.

Haja Lucas Rakotondrazaka