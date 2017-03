La CNaPS Sport s’est inclinée face au Coton Sport du Cameroun, hier à Garoua. Les Caissiers devront marquer, au moins une fois, au match retour.

xÀ quelques secondes près, la CNaPS Sport ramenait un nul du Cameroun, hier. Mais un but tardif de Haroun (91è) a offert la victoire au Coton Sport de Garoua, au terme de ce deuxième tour aller de la Ligue des Champions de la CAF, un but à zéro. Au retour, le club quadruple champion de Madagascar sera dans l’obligation de marquer au moins une fois.

La CNaPS Sport a démarré la rencontre tambour battant. Les Caissiers se sont rués à l’attaque dès le coup d’envoi. Cependant, ils n’ont pas réussi à transformer les quelques occasions qu’ils se sont procurées. La plus franche ayant été un tir à bout portant sorti hors du cadre signé Ando, aligné finalement au milieu de terrain, tandis que Tahiana a pris la place de Feno en défense centrale (Leda, Toby-Lanto-Tahiana-Ronald, Mikka-Rija-Ando, Boura-Njiva-Niasexe).

Le premier quart d’heure passé, la physionomie de la rencontre a changé. Les Camerounais ont pris peu à peu les rênes du match. Ils ont touché les montants à deux reprises (23è et 27è) et ont sollicité Leda à de nombreuses reprises. Mais leur domination s’est avérée stérile aussi. À la pause, aucune des deux équipes n’a réussi à ouvrir le score.

Penalty sauvé

Au retour des vestiaires, le Coton Sport est reparti sur les mêmes bases. Et sur l’une de ses vagues offensives, Toby a commis une faute dans la surface de réparation (59è). Encore une fois, Leda a été mis à contribution et il a sauvé les siens sur le penalty qui s’en est suivi. La réponse des Caissiers ne s’est pas faite attendre, quelques instants plus tard. Mais encore une fois, ils n’ont pas réussi à mener l’action jusqu’au bout, puisque le tir de Njiva a été dévié par le gardien adverse. On se dirigeait alors vers un résultat de parité, quand Haroun a surgi dans le temps additionnel pour offrir une courte victoire aux siens (90è+1, 1-0).

Le rideau se ferme ainsi sur cette première confrontation entre les deux formations. Elles se retrouveront ce samedi 18 mars, au complexe sportif de Vontovorona. Les champions de Madagascar vont devoir se découvrir pour espérer passer et atteindre la phase de groupes.

Haja Lucas Rakotondrazaka