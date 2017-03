Dimanche, la CNaPS Sport et Coton Sport ont rendez-vous à Garoua, pour le premier acte du deuxième tour de la Ligue des Champions. Les Caissiers se sont envolés pour le Cameroun avec plusieurs certitudes.

La première d’entre elles, c’est de pouvoir compter sur de nombreuses alternatives offensives. Sur les deux matches du tour préliminaire face au Township Rollers FC du Botswana, on a eu quatre buteurs différents, en l’occurrence Francis, Njiva, Niasexe et Eric. Comme quoi, les remplaçants peuvent faire la différence autant que les titulaires. Le coach Tipeh dispose d’un large choix en attaque et peut utiliser diverses combinaisons.

Le retour en force de Njiva n’est pas étranger à la qualification du club quadruple champion de Mada­gascar pour le deuxième tour. Depuis qu’il a réintégré l’effectif des Caissiers, il est monté rapidement en puissance pour retrouver aujourd’hui son meilleur niveau. Sa capacité à percuter constitue l’un des principaux atouts de la CNaPS Sport.

Toutefois, un souci subsiste à l’arrière, avec la blessure du défenseur central gauche Feno. Qui prendra sa place dans le onze, Ando ou la nouvelle recrue Tantely Ando part avec la faveur des pronostics. Il devra rapidement trouver ses marques aux côtés de Lanto, l’autre arrière-stoppeur, et se montrer complémentaire avec ce dernier.

Là se trouve son principal défi et on espère qu’il le réussira avec brio. Bon nombre de coaches étrangers di­sent souvent qu’« une bonne attaque permet de gagner quelques matches, mais une bonne défense permet d’aller loin et de gagner des titres. »

Suite au match aller de ce dimanche, les deux formations se retrouveront le samedi 18 mars à Vonto­vorona, pour leur deuxième confrontation. Là aussi, la CNaPS Sport doit savoir utiliser à bon escient cet avantage qui est d’accueillir au retour.

H.L.R.