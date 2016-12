CNaPS Sport affrontera le Township Rollers en Ligue des Champions de la CAF. Le club botswanais n’en sera qu’à sa deuxième participation à la compétition.

Le tirage au sort de la Ligue des Cham­pions de la CAF, la semai­ne dernière, a accouché d’un duel CNaPS Sport – Town­ship Rollers FC, en tour préliminaire. Le club botswanais est tout à fait dans les cordes du quadruple champion de Madagascar, si l’on se réfère à ses résultats sur la scène africaine ces dernières années. En Ligue des Champions, il compte une seule et unique apparition.

C’était en 2015. À l’épo­que, il avait été sorti dès le tour préliminaire par le Kaizer Chiefs. La formation sud-africaine l’avait emporté à domicile à l’aller (2-1) avant de s’imposer encore une fois à Gaborone (0-1). En 2011, le Township Rollers FC devait également participer à la C1, mais il avait été disqualifié. À son palmarès récent figure aussi une présence en Coupe de la CAF, en 2006, où il avait atteint le deuxième tour. Comparée au club botswanais, CNaPS Sport a déjà passé le stade du tour préliminaire de la Ligue des Champions. C’était au mois de février de cette année.

Et ce, après avoir été éliminée prématurément à trois reprises en 2011, 2014 et 2015.

Dans le temps, Township Rollers FC a déjà pris part de nombreuses fois aux joutes internationales interclubs. C’était à l’époque où la C1 s’appelait encore Coupe d’Afrique des clubs champions notamment. Et sur le plan national, il compte treize titres de champion du Botswana, entre autres.

Le premier remonte à 1979. Le club de Gaborone ayant été créé en 1961 ayant comme première appellation Mighty Tigers.

Township Rollers FC a disputé quatre matches de championnat du Botswana, durant ce mois de décembre. Il a enregistré trois victoires pour un nul et un revers. Actuellement, il occupe la deuxième place du classement.

Riche expérience

En face, CNaPS Sport bénéficie d’une riche expérience, puisqu’elle a déjà effectué de nombreuses sorties en C1, depuis son premier sacre national en 2010 qui l’avait désignée pour la première fois en tant que porte-fanion malgache sur la scène continentale pour l’année suivante. En parlant de campagnes nationales justement, les Caissiers viennent d’enchaîner un deuxième doublé consécutif championnat-coupe, preuve de leur suprématie. Et enfin, le quadruple champion de Madagascar possède un atout maître devant, en l’occurrence Lucien Kassimo alias « Foroche », qui a explosé cette année, toujours très bien épaulé par Niasexe Milison. A eux deux, ils ont martyrisé les défenses cette saison. On attend d’eux qu’ils soient aussi efficaces face au Township Rollers FC.

Haja Lucas Rakotondrazaka