xL’arrière central de la CNaPS Sport, Feno, s’est blessé à l’entraînement, il y a quelques jours à Maha­masina. Il a été touché à la cheville gauche, son pied de prédilection.

En raison de ce pépin physique, il sera indisponible pour les deux matches à venir du second tour de la Ligue des Champions de la CAF, face à l’équipe camerounaise du Coton Sport. Rencontres prévues à Garoua ce dimanche 12 mars et à Vontovorona le samedi 18 mars. Feno est un titulaire incontournable au sein du club quadruple cham­pion de Madagascar, où il évolue en défense centrale en compagnie de Lanto.

Ce dernier devra jouer avec un autre défenseur, face aux Camerounais. Deux noms sont avancés pour l’instant. D’un côté, Ando, qui était entré en jeu à la place de Feno justement, lors du match aller du tour préliminaire face au Township Rollers du Botswana, le samedi 11 février à Vontovorona.

Mais une autre option se présente également au coach Tipeh. Il s’agit de Tantely, un autre arrière-stoppeur de formation. Transféré de l’AS Adema vers la CNaPS Sport lors du dernier mercato, le Barea peut aussi prétendre à une place dans les onze premiers rentrants des Caissiers.

Comme cité précédemment, la première confrontation entre la CNaPS Sport et le Coton Sport se tiendra ce dimanche après-midi. La délégation malgache prendra un vol spécial ce vendre­di, pour rallier le Cameroun.

Pour l’instant, aucune perturbation n’a été confirmée par rapport au passage du cyclone Enowa à Madagascar.

H.L.R.