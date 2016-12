Champion de Madagascar et vainqueur de la coupe nationale, Lucien Kassimo a explosé au plus haut niveau cette année. Il a terminé meilleur buteur des deux compétitions.

À seulement 23 ans, Lu­cien Kassi­mo, alias Foroch, trône déjà sur le toit de Madagascar. Il vient juste de réaliser le doublé cham­pionnat-coupe nationaux avec la CNaPS Sport d’Itasy, pour sa première saison avec le club.

Et il a également terminé meilleur artilleur de ces deux compétitions. Comme quoi, il a grandement contribué au succès des siens en enfilant les buts comme des perles sur un collier. Après avoir évolué au sein de plusieurs équipes, il a littéralement explosé au plus haut niveau cette saison.

Lucien est encore jeune, mais il possède déjà un palmarès bien fourni. Les titres de champion d’Antsira­nana avec l’AJDA, de champion de la Sava et meilleur buteur avec le FC Joël et de champion d’Itasy avec la CNaPS Sport y figurent également.

Depuis ses débuts en première division avec l’AS Samba à Antsiranana, quand il avait 15 ans, Lucien est devenu au fil des années la terreur des défenseurs. Sa principale force réside dans sa pointe de vitesse, couplée à sa capacité à marquer autant de son pied droit de prédilection que de son pied gauche, et à un bon jeu aérien.

Sélection nationale

« J’aime bien affronter les défenseurs. La plupart du temps, ils sont focalisés sur le fait d’essayer de me faire tomber, de me faire mal, jusqu’à en oublier de se concentrer sur le jeu en lui-même. J’en profite alors pour les prendre à défaut », confie-t-il.

Dans le milieu footballistique, Lucien Kassimo a un surnom unique, « Foroche ». Une appellation évoquant de jeunes délinquants dans la ville Antsiranana. « Quand je jouais à l’AS Adema (Anala­manga), mes coéquipiers m’ont affublé de ce surnom pour me chambrer, vu que je venais d’Antsi­ranana. Et depuis, ce sobriquet me colle à la peau », se remémore ce grand fan du Real de Madrid (Espagne), admirateur inconditionnel de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo.

Pour l’instant, Foroche n’a pas encore été appelé chez les Barea. Mais vu son potentiel, ça ne devrait pas tarder. « Quand j’étais petit, je jouais au football tout le temps, avant d’aller à l’école, à la sortie des cours et le week­end. Je voue toute mon existence à cette discipline. Mon objectif ultime est de devenir joueur professionnel en France. Bien évidemment, tout footballeur rêve aussi d’inté­grer la sélection nationale. Quand ce moment viendra, je peux assurer que je donnerai le meilleur de moi-même pour notre pays », conclut-il.

Haja Lucas Rakotondrazaka