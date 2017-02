Attendu au tournant, Elgeco Plus a répondu présent. Le futur représentant de Madagascar en Coupe de la CAF a disposé du Zanakala FC, hier à Vontovorona, durant la deuxième journée du Grand Tournoi de l’Amitié.

Après son match nul lors de la première journée, l’équi­pe de Menahely Rufin renoue avec le succès et se rassure, à quelques jours de son tour préliminaire sur la scène africaine. À la pause, Elgeco Plus menait déjà par un but à zéro. Et ce, suite à un but de renard des surfaces de Bela, qui a repris un ballon mal capté par le gardien adverse, suite à un coup franc de Dino.

Ce même Bela y est allé de son doublé en seconde période et la rencontre s’est conclue sur un score de trois buts à deux.

« Les joueurs sont prêts pour la Coupe de la CAF. Mais nous devons encore renforcer la défense car nous continuons à encaisser des buts. Le match de la troisième journée de ce dimanche, face à la CNaPS Sport, sera un bon test pour nous », a confié le coach Mena­hely Rufin à la fin du match. À propos de la CNaPS Sport justement, elle a aligné une deuxième victoire de rang, hier. Les Caissiers ont disposé des joueurs du Jet Mada, deux buts à un.

Pour la troisième journée de ce dimanche, Zanakala et Jet Mada croiseront le fer à 13h. Tandis que la compétition sera conclue sur une belle affiche entre la CNaPS Sport et Elgeco Plus à 15h.

Haja Lucas Rakotondrazaka