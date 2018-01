Le Havre a formulé une première offre pour les services de Faneva Andriatsima. Celle-ci s’élève à 80.000 euros, afin de racheter ses six derniers mois de contrat avec Sochaux.

Première offre pour Faneva Andriatsima. Depuis quelques jours, l’attaquant du FC Sochaux-Montbéliard est annoncé sur le départ. Dernièrement, il a dévoilé au grand public sa volonté de partir. Et ce, à six mois de la fin de son contrat. Le Havre, pensionnaire de Ligue 2 comme le FCSM, s’est positionné en fin de semaine dernière. Le club normand a proposé une somme de 80.000 euros, afin de racheter ces six mois restants. « La somme paraît ultra-dérisoire au regard du potentiel intact de ce trentenaire habitué aux rudes joutes du championnat », peut-on lire cependant, dans « Est Républicain ».

« D’autres fers sont sans doute au feu. Le doyen du foot français pose juste un jalon pour engager des discussions. Ni plus, ni moins qu’une manœuvre traditionnelle… Une chose est sûre. Le joueur a renouvelé dernièrement sa volonté de ne plus porter le maillot jaune et bleu », rajoute le média français. Une éventuelle hausse de cette offre est donc envisageable, d’ici quelques jours.

Le point de non-retour semble avoir été franchi entre Faneva Ima et les dirigeants du FCSM, après le désaccord sur sa prolongation de contrat qui traine depuis le mois de juin. Et le capitaine des Barea de Madagascar ne rentre plus vraiment dans les plans de son équipe actuelle.

Six titularisations

Durant la première partie de la saison 2017/18, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Des performances bien en deçà de ce qu’il avait réalisé lors de l’exercice précédent, bouclé avec un total de quatorze réalisations. Une baisse de régime compréhensible, vu qu’il n’a été titularisé qu’à six reprises. Il pourrait tellement faire mieux dans de meilleures conditions.

L’ancien attaquant de l’Uscafoot est actuellement âgé de trente-trois ans. Il a débarqué en France en 2007, au FC Nantes. Par la suite, il est passé par plusieurs clubs de l’Hexagone, dont l’AS Cannes (2008), l’US Boulogne (2008/09), l’Amiens SC (2009/10), l’AS Beauvais Oise (2010/12), l’US Créteils-Lusitanos (2012/16) et le FC Sochaux-Montbéliard (2016 à aujourd’hui). Si Le Havre venait à augmenter son offre et que les négociations aboutissaient, Faneva Ima pourrait ainsi prendre la direction de la Normandie prochainement, sur la côte Ouest, à l’extrême opposé de Sochaux.

Haja Lucas Rakotondrazaka