Le capitaine des Barea de Madagascar quitte le FC Sochaux, pour rejoindre Le Havre Athletic Club. Le coût du transfert est de 400.000 euros, selon les médias français.

De l’Alsace vers la Normandie, de l’Est de la France vers la côte nord-occidentale. Faneva Andriatsima, trente-trois ans actuellement, quitte le FC Sochaux-Montbéliard, où il évolue depuis l’été 2016. Il a donc disputé une saison et demie avec le club sochalien, pour un bilan de 16 buts en 47 matches. Il était encore sous contrat jusqu’au mois de juin prochain, mais son transfert était inévitable. Le capitaine des Barea de Madagascar rejoint Le Havre Athletic Club, pensionnaire de deuxième division française comme le FCSM, contre un chèque de 400.000 euros. « L’attaquant du FC Sochaux, Faneva Andriatsima, va s’engager pour dix-huit mois avec le HAC. Dans cette opération, le club doubiste récupérera 400 000 euros, dont 150 000 de bonus », peut-on lire dans le journal L’Equipe.

Le capitaine des Barea de Madagascar se lance ainsi un nouveau challenge dans sa carrière en France, entamée il y a une dizaine d’années. Il avait découvert l’Hexagone avec le FC Nantes (2007/09). Par la suite, il a joué pour l’AS Cannes (2008), l’US Boulogne (2008/09), l’Amiens SC (2009/10), l’AS Beauvais (2010/12). Sa plus longue aventure, c’était avec l’US Créteil-Lusitanos, où il a évolué pendant quatre exercices (2012/16). A l’été 2016, il a été transféré au FC Sochaux-Montébliard, qu’il quitte donc cette semaine pour le Havre AC, son huitième club en France.

Volonté inéluctable

Depuis plusieurs semaines, l’ancien attaquant de l’Uscafoot était annoncé sur le départ. Il y a quelques jours, il avait dévoilé au grand public les raisons de son divorce annoncé avec Sochaux, via des entretiens avec quelques médias de l’Hexagone. Il a parlé d’un souci de prolongation de contrat et de revalorisation salariale. Une première offre de 80.000 euros de la part du Havre était tombée, il y a une dizaine de jours. Celle-ci a grimpé à 200.000 par la suite. Après négociations, les deux parties ont finalement trouvé un accord à 400.000. « Faneva Andriatsima devrait rejoindre Le Havre. Je regrette beaucoup ce départ, mais malheureusement, c’était inéluctable avec la volonté du joueur. C’est dommage, mais passons vite à autre chose. Bonne continuation à lui. Rien n’est encore officiel mais je voulais prendre les devants pour tourner la page et me concentrer immédiatement sur les matches à venir», a annoncé le coach du FCSM, Peter Ziedler, lundi en conférence de presse, pour confirmer le transfert de l’international Malgache. On attend avec impatience les débuts de Faneva Ima avec sa nouvelle équipe. Pourquoi pas dès ce samedi, avec la confrontation entre Le Havre et Nîmes, pour le compte de la 23ème journée de Ligue 2.

Le Havre AC, un membre du top 5

En s’engageant avec le Havre Athletic Club, Faneva Andriatsima rejoint un membre du top 5 du championnat de France deuxième division. Le club normand se trouve actuellement à la cinquième place du classement général de la Ligue 2, après 22 journées. Il compte 37 points, soit une unité de moins que l’AC Ajaccio et Paris FC, campés aux troisième et quatrième places. En tête le Stade de Reims (53) et Nîmes (43) sont plus loin. Le capitaine des Barea de Madagascar rejoint également une institution créée en 1884. Le Havre est ainsi l’un des plus vieux clubs français.

