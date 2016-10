L’AC Sabnam Analamanga évoluera dans le groupe A, lors du championnat de Madagascar de football féminin. Compétition dont le tirage au sort a été effectué, hier au Kudeta Carlton Anosy, et qui débute ce vendredi, à Mahajanga.

Le tenant du titre aura comme adversaires l’Ascuf Haute Matsiatra, l’Askam Itasy et le FC Sporting Vakinankaratra. Pour sa part, le champion du Boeny, SOM-Fosa Juniors, a été tiré dans le groupe B, en compagnie de l’Asot Analamanga, du Prescoi Vakinankaratra et du FC FA Boeny.

Le champion d’Anala­manga et vice-champion national, Mifa, se trouve dans la poule C, avec FC Dallas Diana (Ndlr : anciennement appelé FC AO), le FC Sava et l’Ajesafa Alaotra Mangoro. Il s’agissait d’un tirage au sort intégral.

Ainsi donc, les affiches des quarts de finale ont également été déterminées, hier. Ce sera 1er Gr A vs 2e Gr A, 1er Gr B vs 2e Gr B, 1er Gr C vs meilleur 3e n°1 et 2e Gr C vs meilleur 3e n°2.

H.L.R.