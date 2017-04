Grâce à un but tardif de Dino, Madagascar a battu le Malawi, samedi au stade de Mahamasina. La deuxième confrontation entre les deux nations aura lieu le weekend prochain.

À quelques minutes près, Mada­gascar con­cédait un match nul à domicile, samedi, face au Malawi. Sauf que Dino est passé par là, pour offrir une courte mais importante victoire à la sélection malgache, au terme de ce premier tour aller des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2018.

C’est avec un tir déclenché à plus de 25 mètres qu’il a réveillé un stade de Maha­masina à moitié plein seulement. Auparavant, les spectateurs, qui ont utilisé pour la première fois des tickets d’entrée électroniques, s’étaient peu à peu tus au fil de la rencontre, quand les occasions s’enchainaient, sans que les Barea ne réussissent à conclure.

L’entame de match était plutôt brouillonne pour les hommes d’Auguste Raux. Mais le temps de bien s’installer, ils ont pris peu à peu le contrôle de la rencontre après un quart d’heure de jeu. Symbole de leur domination, les nombreuses vagues offensives avec un Njiva très actif, tout comme son équipier à la CNaPS Sport, Toby, très efficace dans le couloir droit contrairement à Elefoni, son alter-égo sur l’autre aile.

But décisif

Nônô aurait pu ouvrir le score, mais, bien lancé en profondeur, il a manqué le cadre dans son un-contre-un avec le gardien malawite (27e). Boura, titularisé à la dernière minute à la place de Dino, aurait pu marquer également, sauf que sa frappe à l’entrée de la surface a heurté le poteau gauche (30e). À la pause, aucune équipe n’avait pris l’avantage.

En face, les Malawites n’ont pas été en réussite non plus, ni en première, ni en seconde période. Et ils se sont résignés à conserver le résultat de parité, au fur et à mesure que l’on s’approchait de la deuxième mi-temps. Mais, entré en jeu à la place d’un Dax moins performant par rapport à ses précédentes apparitions (76e), Dino ne l’entendait pas de cette oreille. Une dizaine de minutes après son arrivée sur la pelouse, le milieu offensif d’Elgeco Plus a inscrit un but décisif, synonyme de victoire pour Madagascar (87e).

Malgaches et Malawites se retrouveront le weekend prochain, pour leur deuxième confrontation. Les Barea sont prévus partir mercredi. Ils aborderont ce match retour avec ce court avantage d’une longueur.

Haja Lucas Rakotondrazaka