Les Barea sont en regroupement au centre technique national de Carion, depuis hier. Ils sont à deux matches d’une qualification historique pour la phase finale du CHAN.

C’est la dernière ligne droite pour la sélection malgache. Il ne lui reste plus que deux marches à gravir, pour atteindre la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations 2018.

Une double confrontation face à l’Angola, en troisième et dernier tour des éliminatoires, dont le match aller se jouera au stade municipal de Mahamasina, le dimanche 13 août. Les Barea sont entrés en regroupement, hier, au centre technique national de Carion. Parmi les joueurs retenus, le latéral gauche titulaire de la sélection, Bakary Mario, manquait initialement à l’appel, en raison d’une légère blessure. Mais il a tout de même été appelé à la dernière minute.

« En cas d’indisponibilité confirmée de Mario, qui semble blessé, on a Zénith ou Tantely pour le remplacer », lance Auguste Raux à ce propos. D’un autre côté, le milieu de terrain Ando Manoe­lantsoa, ne sera pas non plus de la partie, comme ce fut déjà le cas lors de la précédente sortie.

Transféré définitivement à l’US Sainte-Marienne de La Réunion, il n’est plus éligible pour le CHAN, compétition uniquement réservée aux joueurs évoluant en championnat domestique. Vingt-six joueurs ont été convoqués au total par Auguste Raux et son staff.

Il manque encore quel­ques éléments, dont ceux de la CNaPS Sport Itasy et de Fosa Juniors Boeny, qui sont encore à Sambava et à Maha­janga respectivement. Ils rejoindront prochainement leurs coéquipiers.

Nation lusophone

Au tour précédent, la Grande île a éliminé le Mozambique. Dans dix jours, elle retrouvera de nouveau une nation lusophone. « Nous garderons notre ligne de conduite avec un jeu tourné vers l’offensive. Concernant l’Angola, son style ne diffère pas beaucoup de celui du Mozambique, vu qu’il s’agit de deux pays lusophones, avec des fins techniciens sur le terrain », poursuit Raux.

Jusqu’à présent, Mada­gascar est invaincu dans ces éliminatoires du CHAN. Deux victoires face au Malawi au premier tour, un nul et un succès face au Mozam­bique au deuxième tour. Pour le capitaine, le défenseur Ando Rakotondrazaka, le plus dur reste à faire, cependant.

« Nous sommes invaincus. Ce fut difficile d’en arriver là aujourd’hui. Mais ce qui nous attend prochainement sera encore plus dur », souligne-t-il. « Il y a une certaine pression à l’approche de ces deux derniers matches. Il y a toujours de la pression à chaque rencontre et c’est à nous de bien gérer tout ça. Concernant mon discours de capitaine, je dirai juste à mes coéquipiers qu’il nous reste deux matches à gagner, que nous sommes proches du but et que nous devons tout donner pour décrocher cette qualification », conclut-il.

Haja Lucas Rakotondrazaka