Les Barea se déplacent à Sao Tomé et Principe ce mercredi . Cette sélection de l’entraîneur Nicolas Dupuis sera scrutée de près.

La semaine dernière, le nouveau sélectionneur des Barea avait annoncé vouloir « commencer par une victoire à l’extérieur ». Nicolas Dupuis évoquait le déplacement à Sao Tomé et Principe, ce mercredi en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Pour sa première sur le banc, la formation qu’il proposera sera scrutée de près. « La majorité de l’équipe sera composée d’expatriés », avait-il également souligné. Si l’on se fie à ses dires, on pourrait être tenté de croire en une formation en 4-4-2, soit Eddit dans le but, Bapasy, Deba Kely, Mario et Toby en défense, Dada, Rija, Dafé et Zotsara au milieu et enfin Carolus et Faneva Ima sur le front de l’attaque.

Ou bien, dans le cas où il opte pour un 4-3-3, on aurait Eddit, Mario-Bapasy-Deba Kely-Toby, Dadah-Dafé-Zotsara, Carolus-Faneva Ima-Voavy Paulin. Bien évidemment, il ne s’agit que de projection, sans aucune véritable certitude.

Mais peu importe les choix du nouveau sélectionneur, ce qui est sûr, c’est qu’on aura une équipe bien relookée par rapport aux précédentes sorties. Hormis les avant-centres.

Avantage au retour

Suite à la première con­fron­tation de ce mercredi, les Barea reviendront immédiatement à Madagascar, afin de préparer le match retour. Celui-ci est prévu au stade municipal de Mahama­sina, ce dimanche après-midi. C’est toujours un avan­tage de recevoir au retour, à domicile et devant son public, surtout dans la mesure où la sélection malgache réussit à décrocher ce fameux succès à l’extérieur.

Si l’on se réfère au classement de la FIFA, Sao Tomé et Principe devrait être dans les cordes de Madagascar. Les deux équipes se trouvent respectivement au 151e et au 137e rangs du classement mondial.

En cas de victoire à l’issue des deux matches de cette semaine, la Grande île accèdera à la phase de poules de ces qualifications de la CAN. Elle intègrera le groupe A, où l’attendent le Sénégal, la Guinée Equatoriale et le Soudan. A terme, le premier de ce groupe décroche­ra un ticket pour le sommet continental.

