Les Barea ont remporté leur premier match de la phase de groupe, en éliminatoires de la CAN 2019, vendredi soir. Ils ont battu les Soudanais chez eux, trois buts à un.

Logique respectée. Entre Madagascar, 97e nation mondiale, et le Soudan, 158e au classement FIFA, il n’y a pas eu photo. La sélection malgache s’est imposée sur le score de trois buts à un, lors du déplacement de vendredi soir, comptant pour la première journée du groupe A, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Elle poursuit sa belle série avec une cinquième victoire en autant de sorties cette année, toutes compétitions confondues.

Faneva Ima a ouvert la marque dès le quart d’heure de jeu. Bien lancé en profondeur par Zotsara, le capitaine a fusillé à bout portant le gardien adverse (15è), pour mettre les Barea sur la bonne voie, disposés en 4-2-3-1 (Dabo – Toby, Mamy Gervais, Bapasy, Fontaine – Dada, Dimitry – Carolus, Zotsara, Voavy Paulin – Faneva Ima). Notons donc la titularisation des deux nouveaux venus, Thomas Fontaine en tant que latéral gauche et Dimitry Caloin au milieu.

C’est sur ce score que les deux équipes ont rejoint les vestiaires à la mi-temps. En deuxième période, Njiva a remplacé Dada. Immédiate­ment, l’ailier de la CNaPS Sport s’est illustré en attaque, en touchant le poteau d’emblée. Sur cette bonne dynamique, Madagascar a obtenu un penalty dans la foulée, transformé par Carolus, synonyme de but du break (61è).

Leader offensif

Il a fallu attendre le dernier quart d’heure de jeu, pour voir enfin une véritable réaction des Soudanais. Les locaux ont réduit l’écart à la 76è minute de jeu sur coup franc. Avec un but

d’avance seulement, les Barea s’en sont remis à leur leader offensif, Faneva Ima. À la réception d’un centre de Voavy Paulin, l’attaquant du FC Sochaux y est allé de son doublé, quelques instants plus tard (83è), pour assurer définitivement la victoire des siens. « Première étape validée. Il nous reste cinq batailles très difficiles. On attend votre soutien », a-t-il publié sur le réseau social Facebook, au terme de la rencontre.

Comme l’espérait le sélectionneur, Nicolas Dupuis, la Grande île a débuté du bon pied avec un premier succès face au Soudan. Il reste encore cinq journées dans ces qualifications pour la CAN. Pour son prochain match, Madagascar accueillera le redoutable Sénégal, au mois de mars 2018.

Haja Lucas Rakotondrazaka