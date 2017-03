Madagascar a battu Sao Tomé et Principe sur ses terres, hier soir. Les deux nations se retrouveront, ce dimanche au stade de Mahamasina.

L’aventure débute avec un succès pour les Barea et leur nouveau sélectionneur français, Nicolas Dupuis. Hier, Madagascar a, en effet, remporté une victoire à l’extérieur, face à Sao Tomé et Principe, en qualification de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Un court succès, un but à zéro, mais précieux en vue de la deuxième confrontation entre les deux nations, ce dimanche au stade de Mahamasina. Logiquement, Madagascar abordera ce match retour en position de force.

Dans une allocution à la presse, quelques jours après sa nomination, Nicolas Dupuis avait affirmé vouloir « commencer avec un succès à l’extérieur ». C’est, désormais, chose faite.

Le Français avait également soufflé un détail de sa formation pour cette première sortie, avec en majorité des expatriés. Hier, il a opté pour un 4-2-3-1, avec Dabo dans le but, Mario, Bapasy, Deba Kely et Toby en défense. Zotsara et Dada en milieux relayeurs, Dafé en tant que milieu offensif, Voavy Paulin et Carolus sur les ailes et le capitaine Faneva Ima en pointe.

Finir le travail

Aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avan­tage au terme des 45 premières minutes de jeu. Au retour des vestiaires, Dupuis a fait rentrer Dax à la place de Dafé, à la 56e minute. Et pour sa première, le milieu de Fosa Juniors s’est illustré en initiant l’attaque décisive, poursuivie par Carolus, à l’origine de l’unique but de la rencontre, un contre-son-camp du Sao Tomé et Principe (1-0, 65e).

Les Barea ont fait la moitié du chemin. Prudence, cependant, parce qu’un but d’avance ne garantit en aucun cas la qualification pour la phase de groupe de ces éliminatoires de la CAN. Il faudra finir le travail à Maha­- masina, ce dimanche.

Haja Lucas Rakotondrazaka