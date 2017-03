Madagascar retrouvera le Sao Tomé et Principe, dimanche. Après une victoire à l’extérieur, les Barea doivent boucler la boucle.

La dernière victoire à l’extérieur de la sélection malgache remonte à belle lurette. Mais mer­credi, les Barea ont retrouvé le chemin du succès hors de leurs bases, face à Sao Tomé et Principe, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Cependant, ils n’ont fait que la moitié du chemin. Reste à finir le job maintenant. Se contenter de défendre cet avantage d’une lon­gueur pourrait être fatal. « Ce serait une erreur de se reposer sur la victoire d’un but à zéro à l’aller. Lors de ce premier match, on aurait pu gagner avec un plus grand écart, mais on a raté plusieurs occasions franches. Il faudra tout donner pour gagner la deuxième rencontre de ce dimanche », a martelé le nouveau sélectionneur français, Nicolas Dupuis, hier à l’aéroport d’Ivato.

Sur les dix-sept joueurs en déplacement à Sao Tomé et Principe, quinze seront présents au retour. Seuls Dafé et Rinjala sont retournés en Europe. À ceux-là s’ajoutent dix joueurs locaux, à savoir Chrétien, Johnny, Ando, Pierralit, Ando, Rojo, Boura, Ando, Francis et Bela, ainsi que Fabrice, l’ancien attaquant de Tana Formation qui joue à La Réunion et qui y livre toujours de bonnes prestations.

« La prise en main de l’équi­pe a été facilitée par mon premier passage en 2016. Je connais la majorité de ces joueurs. J’ai un très bon rapport avec le capitaine, Faneva Ima. On a travaillé très dur avant le match de mercredi dernier et les joueurs sont très réceptifs », a ajouté Nicolas Dupuis, à propos de son effectif.

Offrir du beau jeu

Ce dimanche, les Barea doivent boucler la boucle, afin de se qualifier pour la phase de groupes de ces éliminatoires. « Le nouveau sélectionneur a monté une formation qui peut évoluer et se métamorphoser selon les situations sur le terrain, en 4-3-3, 4-4-2 ou autres. Il connait très bien les joueurs et leurs potentiels respectifs. Dimanche, notre objectif sera d’offrir au public de Mahamasina du beau jeu, une victoire, ainsi que la qualification », a, pour sa part, lancé l’avant-centre de l’USM Alger Carolus.

Si les Barea sont arrivés à bon port, hier à Ivato. Ça n’a pas été le cas pour leurs bagages. Espérons que ce petit désagrément ne nuise pas à leur concentration. Avant le match retour face à Sao Tomé et Principe, ils tâteront la pelouse de Mahamasina, ce samedi après-midi.

Haja Lucas Rakotondrazaka