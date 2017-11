La deuxième journée des qualifications pour la CAN 2019, durant laquelle Madagascar doit notamment accueillir le Sénégal, devrait être repoussée de mars à octobre 2018.

La Confédé­ration Afri­caine de Foot­ball a décidé de repousser la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Celle-ci doit initialement se tenir à la mi-mars 2018.

Entre autres, pour le groupe A, l’on doit avoir les duels Guinée Equatoriale-Soudan et Madagascar-Sénégal. La CAF a indiqué que cette deuxième journée sera reportée pour le mois d’octobre.

Une décision prise suite à une proposition du Nigéria, afin que les nations africaines qualifiées pour le Mondial (14 juin-15 juillet 2018) puissent disposer d’une fenêtre internationale, pour disputer des matches amicaux. Ainsi donc, il faudra attendre une éventuelle nouvelle date pour la rencontre entre les Barea et les Lions de la Teranga.

A priori, aucun changement ne risque, cependant, de survenir concernant la troisième suite des qualifications. Celle-ci est fixée pour le début du mois de septembre, avec notamment les matches Sénégal-Soudan et Guinée Equatoriale-Mada­gascar, dans le groupe A.

Indéniablement, les Barea de Madagascar devront s’y adapter.

En bonne position

Eux qui se sont déjà calés sur une préparation en vue de la réception des Lions de la Teranga en mars 2018, avec notamment deux matches amicaux dernièrement, contre l’Ouganda et les Comores.

À l’heure actuelle, la Grande île est en bonne position dans ces qualifications pour la CAN 2019. Lors de la première journée, au mois de mai dernier, elle a ramené une belle victoire d’un déplacement au Soudan. Les Barea s’y sont imposés sur le score de trois buts à un.

L’objectif de Madagascar est bien évidemment de décrocher sa toute première qualification pour une compétition continentale, sachant que les deux premiers de chaque groupe iront au Came­roun en 2019. Et ce, après le passage de la compétition à une formule de 24 nations au lieu de 16 actuellement.

Haja Lucas Rakotondrazaka