Le milieu de terrain de Fosa Juniors a impressionné pour ses deux premières avec les Barea. Le nouveau sélectionneur, Dupuis, affirme avoir apprécié le joueur immédiatement.

Pour ses deux premières apparitions chez les Barea, Arohasina Andrianarimanana, alias Dax, a déjà impressionné. À commencer par le sélectionneur, Nicolas Dupuis.

« Dax, j’ai découvert le joueur récemment. Je l’ai immédiatement apprécié », confie le Français à son propos. Mercredi et dimanche dernier, le milieu offensif de Fosa Juniors a disputé ses deux premières rencontres en équipe nationale, face à Sao Tomé et Principe, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

À l’aller, son entrée en jeu était décisive, puisqu’il était à l’origine de l’action qui a amené l’unique but de la rencontre. Au retour, il était titulaire. Avec Zotsara et Dada, ils ont régné dans l’entrejeu, en faisant preuve de beaucoup de combativité notamment. La relation Dax-Zotsara a particulièrement fait des étincelles, puisque les deux ont multiplié les combinaisons, surtout en première période. Celle-ci était l’ultime illustration de la bonne circulation de balle de l’équipe et de la fluidité de son jeu.

En mars 2014, on évoquait l’avènement de ce jeune milieu de terrain, vingt-deux ans à l’époque, en cham­pionnat d’Analamanga. Il avait succédé à Dafé au poste de meneur de jeu de Tana Formation. Depuis, il n’a cessé d’évoluer et c’est bien normal qu’il fasse partie des Barea aujourd’hui.

Sifflets du public

Lors du match de dimanche, Dax a été sorti en seconde période. Immédiatement, le public de Mahamasina a contesté cette décision de l’entraîneur et exprimé son mécontentement par des sifflets. Preuve que les spectateurs ont également été convaincus par sa prestation et auraient aimé le voir jouer jusqu’au bout.

La sélection malgache affrontera le Soudan, pour la première journée de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN, au mois de juin. Difficile de dire s’il figurera encore parmi les onze premiers rentrants ou bien s’il devra céder sa place à Dafé, le moment venu.

Mais ce qui est sûr, c’est qu’il devrait être titulaire et endosser le costume de « numéro 10 » des Barea, lors des qualifications pour le prochain Championnat d’Afrique des Nations. Sa bonne vision du jeu, ses dribbles tranchants couplés d’une élégance remarquée balle au pied, ainsi que sa combativité constitueront un atout indéniable.

Suivi médical

Le défenseur central des Barea de Madagascar, Deba Kely, fait l’objet d’un suivi médical actuellement. Il a été touché à la tête lors de la rencontre de dimanche à Mahamasina, contre le Sao Tomé et Principe. On ignore encore les détails de sa blessure, ainsi que la durée d’une éventuelle période d’indisponibilité avant de pouvoir retrouver les terrains. Mais en tout cas, son retour en France, où il joue au club de l’US Tourcoing, a été repoussé.

Haja Lucas Rakotondrazaka