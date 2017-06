Les Barea partent avec la faveur des pronostics face au Soudan, ce vendredi soir. Une confrontation entre les 97e et 158e nations mondiales.

Le moment tant attendu est arrivé. Mada­gascar débute en phase de groupe des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, ce vendredi à 22h au Soudan.

Les Barea affrontent les Soudanais dans une localité située à 450 kilomètres de la capitale Khartoum, pour le compte de la poule A. Même s’ils sont loin de leurs bases, les hommes de Nicolas Dupuis partent avec la faveur des pronostics.

Dans le classement mondial publié dernièrement par la FIFA, un gouffre sépare les deux nations. Madagascar vient tout juste de grimper à la 97e position, grâce à un gain de quatorze places.

De son côté, le Soudan a perdu trois places et se trouve au 158e rang. Si l’on suit la logique en se référant à ce FIFA Ranking, cet adversaire est largement dans les cordes de la Grande île.

D’un autre côté, les Barea surfent également sur une bonne dynamique depuis le début de l’année. Ils ont enregistré quatre victoires de rang toutes compétitions confondues, face au Sao Tomé et Principe et face au Malawi.

On attend ni plus ni moins que Faneva Ima et ses coéquipiers poursuivent sur cette belle lancée.

700 euros

Pour leur part, les Soudanais n’ont disputé aucun match depuis plus de six mois. Ils auraient dû affronter l’Algérie en mars, mais les deux rencontres amicales ont été annulées.

Auparavant, ils ont perdu à domicile lors de leur dernière apparition. C’était en septembre 2016 face au Gabon, toujours en amical.

Pour en revenir à Faneva Ima, le capitaine de la sélection a accordé un entretien à So Foot récemment. Il y a évoqué la levée de fonds pour financer les nombreux déplacements à venir des Barea.

« Pour le moment, nous en sommes à près de 700 euros. C’est un début… J’ai commandé 200 maillots de la sélection nationale à notre équipementier Adidas. Des maillots verts et rouges. On va essayer de les vendre sur Internet, en France et en Europe au prix de 38 euros. Et on va voir comment le faire à Madagascar, mais à un tarif moins élevé, entre 15 et 20 euros. »

Après ce match au Soudan, la Grande île participera à la Cosafa Castle Cup en Afrique du Sud. S’ensuivront également les qualifications du Cham­pionnat d’Afrique des Nations 2018.

Haja Lucas Rakotondrazaka