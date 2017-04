Du changement en vue. Les Barea devraient évoluer avec une formation différente ce samedi, au Malawi, lors du premier tour retour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2018.

« On a analysé le match des Malawites, pour voir comment ils étalaient leur jeu. Au retour, on placera deux attaquants de pointe au lieu d’un seul, soutenus par deux ailiers. À eux quatre, ils pèseront bien plus sur la défense adverse et auront plus de chance de marquer. Mais aussi, cela permettra d’exercer un pressing sur leurs relanceurs, avec déjà un premier rideau formé par ces deux avant-centres », a confié le sélectionneur Auguste Raux, en marge du match amical d’hier, face à l’équipe de deuxième division de Fosa Juniors, évoluant à Analamanga.

On a eu un premier aperçu de ce changement lors de cette rencontre. Nônô et Njiva ont évolué ensemble, devant Boura et Dino sur les côtés. Avec la présence de Njiva, Nônô n’est plus pris entre deux défenseurs centraux.

Ce qui l’a permis de se démarquer facilement, notamment pour marquer le premier but d’une superbe Madjer, grâce à un centre parfait de Mario venant de la gauche.

Apport offensif

La titularisation de Mario constitue également une bonne nouvelle. Il remplace en tant qu’arrière latéral gauche Elefoni, pas à son aise, lors du match de samedi dernier. Son apport s’est ressenti tout au long de la rencontre d’hier, conclue sur un score de quatre buts à zéro, et a été concrétisé par cette passe décisive sur le premier but.

La Grande île pourra ainsi compter sur deux soutiens offensifs dans les couloirs, sachant que Toby est aussi en grande forme à droite, comme il l’a démontré samedi dernier.

La deuxième confrontation entre Madagascar et le Malawi aura lieu ce samedi, à Lilongwe, au stade national de Bingu. Les Barea se sont envolés pour le continent, ce mercredi à 2 h 25 du matin. Tout reste à faire lors de ce match retour, puisque leur avantage d’une longueur ne constitue en aucun cas une garantie fiable à 100%.

Il leur faudra encore cravacher pour décrocher la qualification pour le deuxième tour. Le sélectionneur mala­wite avait prévenu, samedi, qu’il leur suffirait de marquer un petit but, pour remettre les deux équipes à égalité.

H.L.R.