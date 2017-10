Elgeco Plus et l’AS Adema se croiseront dès les quarts de finale de la coupe nationale, cette année. Cette confrontation est devenue un classique de la compétition.

Il y a des affiches de ce genre, qui retiennent immédiatement l’attention. La con­fron­tation entre Elgeco Plus et AS Adema en fait partie, ce dimanche à Fianarantsoa, pour le compte des quarts de finale de la Telma Coupe de Madagascar. Le stade moderne d’Ampa­sambazaha accueillera donc une affiche 100% Analamanga.

Impossible alors de ne pas évoquer les résultats en saison régulière des deux équipes, de ce fait. Elles se sont rencontrées pour la première fois le 12 mars 2017, au stade de Mahamasina, en sixième journée de Ligue 1. L’AS Adema l’avait emporté au terme d’une rencontre spectaculaire, riche en buts et en rebondissements. Score final: quatre buts à deux.

Deux mois plus tard, le 21 mai, toujours à Maha­masina, Elgeco Plus prenait sa revanche et prenait également une sérieuse option sur le titre régional, qu’il allait décrocher quelques semaines plus tard. Ce deuxième duel s’était conclu sur un succès des hommes de Careca, quatre buts à un.

En parlant du coach d’Elgeco Plus justement, pour lui, « le quart de finale de ce dimanche sera un véritable match couperet, qui pourrait se jouer en 90 minutes comme en 120 minutes. »

Scénarii mémorables

Cette affiche rappelle aussi les finales 2013 et 2014. À deux reprises, Elgeco Plus avait battu l’AS Adema à l’époque, pour s’adjuger le titre, au stade Alexandre Rabemananjara de Maha­janga. Les affrontements entre les deux clubs ont toujours offert des scénarii mémorables et celui de ce dimanche ne devrait pas y échapper.

Dans l’autre match à Fianarantsoa, Cosfa Anala­manga sera aux prises avec FCA Ihorombe. Eliminés en quarts de finale l’an dernier, les militaires sont mieux armés cette fois-ci et peuvent réellement prétendre à une place dans le dernier carré.

Du côté de Mahajanga, l’Otiv Alaotra Mangoro défiera le RTS Jet Mada Itasy. Tandis que Fosa Juniors Boeny accueillera dans son antre du stade Rabemanjara le Tam Port Berger Sofia, tombeur du tenant du titre au tour précédent. Le Tam va tenter de rééditer sa performance des huitièmes de finale, quand il avait sorti la CNaPS Sport Itasy à la surprise générale.

Haja Lucas Rakotondrazaka