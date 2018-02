Le championnat d’Analamanga première division débute ce dimanche. Elgeco Plus, double tenant du titre, sera opposé à Tana Formation dans le match phare de cette première journée.

Coup d’envoi imminent. Le championnat d’Anala­manga s’ouvre ce dimanche. Elgeco Plus remet ainsi sa couronne régionale en jeu. Le double tenant du titre affrontera Tana Formation, dans ce qui sera le match phare de la première journée, sur la pelouse de Mahamasina, à 14h.

Il s’agira de la première sortie officielle de Hery Rabeharisoa dit Hery Be. L’ancien coach de la CNaPS Sport Itasy s’était engagé avec Elgeco Plus en début d’année. On suivra de près ses premiers pas avec son nouveau club.

Dans un entretien en janvier, il avait affirmé vouloir mettre l’accent sur la discipline avant tout. Et ce, avant de penser à installer son style de jeu. «L’équipe change d’entraineur. Le nouvel entraîneur apporte donc quelque chose de nouveau avec lui. Avant tout, je veux instaurer une discipline plus stricte. Et après, je veux imprégner mon style de jeu, plus basé sur les efforts et la réussite collectifs», avait-il lancé.

Juste avant ce premier choc de la saison, Mama FC et la CNaPS Sport Anala­manga ouvriront le bal, à 10h. S’ensuivra le duel entre l’Uscafoot et Cosfa, à 12h. Du côté de Carion, Fosa Juniors sera aux prises avec Mi20, puis COSPN affrontera l’AS Adema.

Les équipes de la CNaPS Sport Analamanga et de Fosa Juniors Analamanga n’ont rien à voir avec les formations de la CNaPS Sport Itasy et de Fosa Juniors Boeny. Certains pourraient se demander si l’existence de deux clubs d’une même entité en première division est conforme avec le règlement.

Organisations séparées

«Les appellations peuvent être similaires. Mais plus précisément, on a la CNaPS Sport Itasy d’un côté, et la CNaPS Sport Analamanga de l’autre. Idem pour Fosa Juniors Analamanga et Fosa Juniors Boeny. Il s’agit de deux organisations séparées, avec des dirigeants, staffs techniques et joueurs différents. Il n’y a aucune entorse au règlement. Dans le temps, on avait aussi plusieurs clubs de la Jirama issus de différents villes, à titre d’exemple», explique-t-on auprès de la Fédération Malgache de Football, à ce propos.

La saison de Ligue 1 se terminera prématurément, cette année, à savoir au mois de mai. «Le championnat doit se terminer en mai. D’après les informations qui nous sont parvenues, le championnat national se jouera de juin à septembre. Tandis que la coupe nationale s’étalera de juin à octobre. Et ce, afin de pouvoir jouer les compétitions africaines interclubs, qui sont prévues débuter en octobre comme en Europe. D’où, l’impératif de boucler les championnats régionaux plus tôt », confie-t-on auprès de la Ligue d’Analamanga.

Haja Lucas Rakotondrazaka