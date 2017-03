L’élection présidentielle de la CAF, ce jeudi en éthiopie, entrera à coup sûr dans l’Histoire. Elle pourrait marquer l’avènement d’un nouveau président.

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Ce jeudi, les présidents de fédérations du continent noir se retrouveront en Éthiopie, pour élire le président de la Confédération africaine de football.

D’un côté, on a Issa Hayatou, en poste depuis 1988 et qui brigue un huitième mandat. De l’autre, son challenger Ahmad, actuel président de la fédération malgache qui incarne le changement. Ce dernier avait annoncé sa candidature en janvier. Et depuis, il n’a cessé de récolter des soutiens de toutes parts.

Les pays de la Cosafa (zone Sud) ont été les premiers à se prononcer en sa faveur. Par la suite, le Nigéria et Djibouti ont également pris part pour lui. Le président de la fédération djiboutienne, Hassan Waberi, est même allé plus loin, en affirmant que les nations de la Cecafa (zone Est) voteront aussi en majorité pour le changement.

En face, Issa Hayatou est le seul proche de Sepp Blatter ayant survécu à la tempête qui a balayé la FIFA en 2016. Une tempête qui s’est dissipée avec l’avènement de Gianni Infantino à la tête du football mondial.

28 voix à glaner

Aujourd’hui, tout comme la FIFA, la CAF aussi a besoin d’un nouveau souffle, apporté par un nouveau président. « Personne ne conteste le bilan d’Hayatou durant les 29 ans pendant lesquels il a dirigé la CAF. Mais aujourd’hui, il vise le mandat de trop », soulignaient les auditeurs de Radio France International, lors d’une émission consacrée à ce scrutin, au début du mois de février. Ce scrutin pourrait entrer dans l’Histoire, puisqu’il pourrait marquer un tournant pour l’entité africaine du ballon rond, en vue d’un nouveau départ.

Au total, ils seront 54 présidents de fédérations à prendre part à cette élection, à Addis-Abeba. Pour pouvoir l’emporter, Ahmad aura besoin de 28 votes favorables. Il pourrait ainsi devenir le premier Malgache à accéder à la présidence d’une confédération. En cas de défaite, il l’a déjà affirmé, il quitterait son poste au sein du comité exécutif de la CAF.

Haja Lucas Rakotondrazaka