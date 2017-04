La CNaPS Sport et le Recreativo do Libolo se sont séparés sur un score nul et vierge, samedi en Angola. Un résultat synonyme d’élimination.

Clap de fin. La campagne africaine de la CNaPS Sport s’est conclue, samedi dernier en Angola, avec un match nul et vierge, face au Recreativo do Libolo. Rencontre comptant pour les seizièmes de finale retour de la Coupe de la CAF, avec comme enjeu une qualification pour la phase de groupes de la compétition. Avec un tel résultat, le Recreativo est qualifié grâce à la règle des buts marqués à l’extérieur. A l’aller, les Caissiers avaient été tenus en échec sur leur pelouse de Vontovorona. Un but de Kaya avait permis aux Angolais de faire la course en tête. Mais dans les arrêts de jeu, Njiva avait alors réussi à égaliser in-extremis.

La donne était simple pour le club quadruple champion de Madagascar, lors de cette deuxième confrontation entre les deux équipes. Il fallait à tout prix marquer au moins une fois, pour espérer poursuivre son chemin dans cette Coupe de la CAF, où il a été reversé après son élimination en seizièmes de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Tipeh a aligné d’entrée un quatuor offensif composé de Njiva et Boura sur les ailes, ainsi que Francis et Niasexe en pointe.

Six buts marqués, sept encaissés

Mais aucun n’aura réussi à trouver la faille dans la défense adverse. En face non plus, le Recreativo do Libolo n’a jamais percé l’arrière-garde des Caissiers. Toby, Ando, Lanto et Tantely ont tenu bon du début jusqu’à la fin.

L’heure est maintenant au bilan pour la CNaPS Sport, qui aura disputé six matchs internationaux depuis le mois de février. Face au Township Rollers FC du Botswana, au tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Caissiers ont marqué à quatre reprises et concédé quatre buts également. Contre le Coton Sport du Cameroun, en seizièmes de finale de cette C1, ils ont inscrit un but et en ont encaissé deux. Et si l’on ajoute le résultat de la double-confrontation face au Recreativo, l’on débouche sur six buts marqués et sept encaissés. Lors des matches contre les Camerounais et les Angolais, l’efficacité offensive aura été l’un des points à améliorer, sachant que la CNaPS Sport n’avait besoin que d’un petit but samedi dernier, pour se qualifier.

Haja Lucas Rakotondrazaka