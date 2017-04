Les deux équipes, la CNaPS Sport de Madagascar et le Clube Recreativo Desportivo Do Libolo d’Angola ont procédé hier à Ampatsakana à la conférence de presse J-1.

Les Angolais sont là depuis mercredi, pour disputer le match aller des seizièmes de finale de la coupe de la CAF ce jour, face à la CNaPS Sport, au stade du complexe sportif de Vontovorona.

Le coach de RDL, le Portugais Carlos Vaz Pinto a bien voulu démontrer à la presse malgache, qu’il connait bien la CNaPS Sport ou plutôt a eu beaucoup d’informations sur ce club multiple champion de Madagascar et de l’Océan Indien. « La CNaPS Sport est une équipe qui a de la qualité, de l’expérience, et a déjà gagné de nombreux titres nationaux, a beaucoup de joueurs dans l’équipe nationale, et a de l’expérience en compétition de la CAF », a énuméré sans hésiter Carlos Vaz Pinto.

Ce club angolais débar­que sur le sol malgache avec ses quatre joueurs étrangers, en l’occurrence le gardien portugais Ricardo, l’attaquant brésilien Fabricio, le milieu congolais Kaya, le Sénégalais Mamadou Diawara, un Cap-verdien et un Camerounais. Son attaquant Mamadou Diawara, un des étrangers d’origine sénégalaise naturalisé français a, représenté hier son équipe, lors de la conférence de presse.

Il a déjà évolué en France, en Turquie, à Chypre, et dernièrement au Portugal la où il a joué dans un club D2 qui vient d’accéder en D1 l’année passée. Concernant le RDL, le club a déjà joué six matchs du championnat angolais, et jusqu’ici remporté quatre victoires, a encaissé une défaite et un match nul. Ce club a déjà participé à deux matches de la CAF en 2016 et cette année 2017.

Moral à bloc

Malgré les atouts du club angolais sur papier, le coach de la CNaPS Sport, Patrick Andriambololona alias Tipeh, affirme être prêt, après une préparation intensive de deux semaines.

« Après l’élimination en seizième de finale de la ligue des champions, on s’est plutôt préparé moralement et mentalement. Et là, on a le moral pour affronter les Angolais. C’est une équipe qui n’est pas du tout facile à battre, c’est un pays mondialiste, qui a un très bon niveau », a-t-il souligné.

« On a travaillé la défense et la défaillance au niveau du gardien, l’efficacité devant le but qui était auparavant en dents de scie… Bref, ça ira mieux si les joueurs suivent bien les consignes », a-t-il conclu.

Serge Rasanda