La CNaPS Sport accueillera le Recreativo do Libolo d’Angola en seizièmes de finale de la coupe de la CAF demain au stade du complexe sportif de Vontovorona.

Tout est fin prêt pour accueillir le match aller entre CNaPS Sport Madagascar et Recreativo do Libolo d’An­gola des seizièmes de finale de la coupe de la Confédé­ration africaine de football (CAF) qui se tiendra ce samedi à 14 heures au stade du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona.

La délégation angolaise composée de 37 membres dont 21 joueurs, est arrivée mercredi soir. Les Angolais ont déjà tâté le terrain hier et cet après-midi aussi. Après l’élimination de la CNaPS Sport face à Coton Sport Camerounais en seizièmes de finale de la ligue des champions, les caissiers ont eu trois semaines de préparation pour affronter son premier adversaire à la coupe de la CAF.

« On a travaillé surtout l’offensive et la conservation. On a axé les trois semaines de préparation sur la tactique offensive et la finalisation devant le but », confie le coach Patrick Andriambololona, dit « Tipeh ». Ce dernier a aussi précisé que ce club angolais est plus efficace en attaque latérale que dans l’axe, plutôt sur les deux côtés et c’est pour cela qu’il faut également renforcer notre système défensif.

Tous les joeurs sont en forme. Après son test à Montpellier, Njiva est déjà de retour au pays et figurera sur la liste des onze titulaires de ce samedi. Par contre, Bora ne pourra pas jouer après ses deux cartons lors des précédents matches.

Organisation

Sur le plan organisationnel, le club hôte a dit avoir tout fait pour que cet événement soit une réussite et se déroule dans de bonnes conditions. De nombreuses mesures ont été prises pour éviter les contraintes lors de précédentes rencontres internationales abritées par le complexe sportif de Vonto­vorona. L’effectif des forces de l’ordre qui vont être mobilisés sera augmenté.

Ces forces de l’ordre assureront la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du stade et surtout la circulation, d’Ano­sy à Vontovorona, à l’aller comme au retour. Côté transport, cent-vingt minibus des coopératives COFIAMO et COTRAS- MAR, seront, cette fois, utilisés contre quatre-vingt lors du précédent match de la CNaPS contre le Coton Sport.

Les frais seront fixes à 1000 ariary et des autocollants affiches seront collés sur les minibus concernés pour éviter les clandestins qui profiteront avec des frais plus chers. « Et pour que l’accès au stade soit plus fluide, et pour éviter les embouteillages à l’entrée et à la sortie du stade, le premier portail sera réservé uniquement aux piétons, et celui qui se trouve un peu plus haut sera destiné aux voitures autorisées qui veulent se garer aux parkings à l’intérieur », selon les explications Jean Jacques Razafin­draibe, directeur d’évé­nement de la CNaPS Sport. Pour les spectateurs, quatre autres guichets seront mis en place en plus des quatre déjà utilisés lors des précédents événements.

