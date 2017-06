Les Barea et le Zimbabwe se sont neutralisés sans marquer, hier. La qualification se jouera lors des derniers matches.

Rien n’est acquis. Les Barea de Mada­gascar sont encore en course pour la qualification en quarts de finale de la Cosafa Cup qui se poursuit en Afrique du Sud, mais il leur faudra s’employer davantage.

Evoluant dans le grou­pe B et après une première victoire contre les Seychelles sur deux buts à zéro, les protégés d’Auguste Raux ont joué le Zimbabwe hier au stade Royal Bafokeng Sports Palace et ont enregistré un match nul et vierge.

Avec une assez sérieuse domination sur la possession de balle, les Barea de Madagascar ont, certes, eu des occasions, mais qui ne se sont pas concrétisées. Le tandem était pourtant assez bon entre Rinjala et Ando, le capitaine des Barea de Madagascar, qui, à la trentième minute, a dû être sorti sur civière, mais a pu revenir sur terrain une minute plus tard.

De l’autre coté, ce sont les joueurs du Zimbabwe qui se sont montrés très menaçants. Leur occasion la plus franche s’est présentée à la cinquante troisième minute quand Ovidy Karuru s’est trouvé tout seul dans la surface de réparation. Heureusement pour les Malgaches que Leda était dans un grand jour pour sortir un énorme arrêt.

Le même Leda a, une nouvelle fois, dégagé en corner un coup franc direct de l’attaquant ‘Ocean Mushure à la soixante dix-neuvième minute.

Malgré les remplacements faites par Auguste Raux et les changements d’options offensives, les Barea n’ont pu trouver le chemin du succès. Outre la belle prestation de Leda, Johny Rafelambolasoa a été sacré meilleur joueur du match contre le Zimbabwe. Côté zimbabween, coach et capitaine se sont plaints sur deux cas de « penalty » qui auraient dû être sifflés en leur faveur.

Goal average

Après ce match nul contre le Zimbabwe, les Barea de Madagascar devront absolument battre largement le Mozambique demain et, en parallèle, compter sur une courte victoire du Zimbabwe contre les Seychelles. Dans ce schéma, il faudra départager Madagascar et le Zimbabwe au goal average. Le schéma qui conviendra le mieux aux Barea, serait un succès contre le Mozam­bique contre une défaite ou un match nul du Zimbabwe contre les Seychelles.

L’équipe qui se classera première de ce groupe B aura le privilège d’affronter le Swaziland en quarts de finale. Dans les autres quarts de finale se joueront, le vainqueur du groupe B où figurent la Tanzanie, l’île Maurice, l’Angola et le Malawi jouera l’Afrique du Sud. Le Botswa­na et la Namibie quant à eux joueront respectivement la Zambie et le Lesotho.

Dina Razafimahatratra