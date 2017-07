Madagascar a disposé du Mozambique, hier. La Grande île est, cependant, devancée par le Zimbabwe à la différence de buts.

La mission était simple pour les Barea, hier soir en Afrique du Sud, durant la troisième et dernière journée de la phase de poule en Cosafa Castle Cup.

Il fallait battre les Mozam­bicains en marquant un maximum de buts. Ils l’ont finalement emporté quatre à un. Ça n’a pas été suffisant, toutefois. Dans l’autre rencontre du groupe B, les Zimbabwéens se sont assurés de terminer en tête grâce à une meilleure différence de buts, en écrasant les Seychellois, six à zéro.

Au classement général, le Zimbabwe et Madagascar sont tous deux crédités de sept points, avec des « goal difference » respectifs de +10 et +5. Ainsi, les Zimbabwéens décrochent l’unique ticket pour les quarts de finale en jeu dans le groupe.

Les Barea ont tout donné face au Mozambique, pour remonter leur handicap. Tout a bien commencé avec un but prématuré de Bela, sur un service de Boura (8e, 1-0). Cependant, ils n’ont pas réussi à faire le break rapidement et les Mozam­bicains sont revenus au score, par le biais d’Arnaldo (30e, 1-1). Les deux équipes étaient à égalité après une demi-heure de jeu, mais cette situation n’a duré que quatre minutes, le temps que Boura ne livre une deuxième passe décisive, cette fois-ci pour Bila (34e, 2-1).

Invaincus

Deux à un, c’était le score à la mi-temps. En seconde période, la Grande île a rajouté deux autres réalisations, œuvres de Bela, auteur d’un doublé (54e, 3-1), et de Rinjala, sur un superbe raid solitaire (79e, 4-1). Entre temps, les Mozambicains ont été réduits à dix suite à l’expulsion de De Souza (76e).

Les hommes d’Auguste Raux ont fait de leur mieux. Mais malheureusement, dans l’autre match, les Seychelles n’ont pas fait long feu face aux Zimbabwéens, qui ont définitivement assuré leur avance avec un doublé de Mushure à l’approche de la fin du temps règlementaire.

On connait désormais les affiches des quarts de finale de cette édition 2017 de la Cosafa Castle Cup. Ce samedi, on aura les duels Botswana-Zambie et Namibie-Lesotho. Dimanche, la Tanzanie, première de la poule A, défiera l’Afrique du Sud. Et le Zimbabwe, premier du groupe B donc, affrontera le Swaziland.

Pour les Barea, le tournoi s’arrête là. Seul lot de consolation, ils demeurent invaincus cette année, avec sept victoires et un nul en huit matches toutes compétitions confondues.

Haja Lucas Rakotondrazaka