Le deuxième match des Barea, face aux Zimbabwéens, s’annonce comme le plus difficile. En cas de victoire, ils seraient en bonne posture pour se qualifier en quarts de finale.

La sélection malgache jouera son deuxième match, pour le compte du groupe B de la Cosafa Castle Cup, ce mercredi en Afrique du Sud. Elle affrontera la formation zimbabwéenne, à 17h heures locales, au Royal Bafokeng stadium.

L’enjeu de cette rencontre sera la première place de la poule, après que les deux nations aient réussi leurs débuts, respectivement face aux Seychelles et au Mozambique.

A l’heure actuelle, le Zimbabwe est en tête, grâce à une meilleure différence de buts. En cas de victoire, les Barea seraient en très bonne posture dans la course à la qualification pour les quarts de finale, vu qu’ils affronteront les Mozam­bicains vendredi, lors de leur dernière sortie. Ces mêmes Mozambicains, qui se sont lourdement inclinés lors de la première journée et qui sont logiquement à leur portée.

Le dernier duel Mada­gascar-Zimbabwe remonte à l’édition 2016 de la Cosafa Castle Cup. C’était le 13 juin en Namibie. Le match s’était conclu sur un score nul et vierge. Les Barea avaient alors leur destin en main et pouvaient très bien se qualifier, mais ils avaient flanché au dernier moment contre le Swaziland.

« Nous avons tiré une leçon de cette élimination en phase de groupe. Il faut mieux gérer les organismes et fournir les efforts au bon moment », précise le sélectionneur malgache, Auguste Raux, à ce propos.

Rinjala très motivé

Lundi face aux Seychelles, Raux a suivi cette ligne de conduite, en bouclant ses trois remplacements très tôt, pour se réorganiser en 4-4-2 et faire tourner son effectif. Bela pour Dax à la 61e minute, Bila pour Boura à la 69e et Lôlôdy pour Dino à la 75e minute.

Face aux Seychellois, Rinjala a été le plus en vue dans le camp malgache. L’ailier du FC Sion (Suisse) a amplement mérité son trophée de meilleur joueur de la rencontre. Très motivé, il a joué un rôle-clé dans la victoire des siens, en marquant notamment le but du break. On compte sur lui pour dynamiter à son tour la défense zimbabwéenne.

De l’autre côté, les Seychel­les et le Mozambique croiseront le fer dans le second match de ce groupe B. Les deux nations ont perdu lors de la première journée du lundi et tenteront de rebondir.

Haja Lucas Rakotondrazaka