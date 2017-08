Il y a quelques semaines, la CNaPS Sport Analamanga et Fosa Juniors Analamanga ont décroché leurs tickets pour grimper en première division. Dimanche dernier, le premier a assuré sa qualification pour les 32èmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar. Tandis que le second a déclaré forfait.

Pour ces 32es de finale de la coupe nationale, la CNaPS Sport Itasy, tenante du titre, entrera en lice. Le hasard pourrait ainsi faire croiser le chemin des deux clubs de la Caisse nationale, à l’avenir. Certains se demandent si l’existence de deux clubs en première division d’une même entité est conforme avec le règlement.

« Les appellations peuvent être similaires. Mais plus précisément, on a la CNaPS Sport Itasy d’un côté, et la CNaPS Sport Analamanga de l’autre. Il s’agit de deux organisations séparées, avec des dirigeants, staffs techniques et joueurs différents. Il n’y a aucune entorse au règlement. Dans le temps, on avait aussi plusieurs clubs de la Jirama issus de différentes villes, à titre d’exemple », explique-t-on auprès de la Fédération Malgache de Football.

Clubs différents

Questionné sur le sujet, un dirigeant de la CNaPS Sport Itasy a également souligné qu’il s’agit de deux équipes bien distinctes : « Ces deux formations évoluent dans des ligues différentes, l’une à Itasy et l’autre à Analamanga. Ce sont deux clubs bien différents. Certains joueurs de la CNaPS Sport Itasy se sont engagés avec la CNaPS Sport Analamanga et ils ont fait l’objet de mutations en bonne et due forme ».

Comme cité précédemment, la coupe nationale entre au stade des 32es de finale, ce weekend. Une occasion à saisir pour la CNaPS Sport Itasy, sacrée l’an dernier, Elgeco Plus Analamanga, finaliste malheureux, et les vingt-et-un autres clubs les mieux classés à l’issue de l’édition 2016.

H.L.R.