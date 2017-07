Madagascar et le Mozambique se sont séparés sur un score de deux partout au match aller du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2018. Njiva rate le penalty de la victoire.

Les Barea ont été tenus en échec par les Mambas Mozambicains lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat d’Afrique de nations (CHAN). Dès sa deuxième attaque, les Mozambicains ont ouvert la marque. Un coup franc sur le flan droit lancé par Bruno Langa et enchainé par le défenseur de Costa Do Sol, Salamao Mandlane qui a placé la balle au premier poteau, du gardien de la CNaPS Sport, Jean Dieu Donne Randrianasolo dit Leda. (5e,1-0)

Les protégés du sélectionneur, Raux Auguste lancent le rouleau compresseur après ce premier but précoce mozambicain. L’ailier droit, Bourhim Jaotombo et Tobisoa Njakaniaina de l’autre côté ont essayé à plusieurs reprises d’envoyer la balle aux deux attaquants, Jeannot Vombola « Nono » et Njiva, qui n’ont pas pu percer les murs de la défense du camp adverse. La première occasion malgache arrive à la 20e minute, un coup franc tiré par Ardino Raveloarison, mais le ballon s’est envolé au dessus de la barre transversale. Cinq minutes plus tard, Aro Hasina Andrianarimanana alias Dax a tenté de frapper de loin à trente mètres, et la balle a frôlée la traverse (25e). Défensifs, les Mozambicains ont voulu garder leur avantage et de leur côté les Barea n’étaient pas bien organisés en construction dans le milieu de terrain. En fait, les Mambas n’ont pas eu d’attaques dangereuses surtout durant la première période. Les Malgaches ont encore eu une pluie d’attaques quelques minutes avant la pause, mais les tentatives de Toby, Nono et Njiva n’ont pas trouvé la cage mozambicaine. Le but d’égalisation malgache arrivait juste avant le coup de sifflet final de la première mi-temps. Le défenseur mozambicain, Norberto, a chargé brutalement par derrière Tantely Randrianina sur le flan gauche dans la surface de réparation. Le penalty a été transformé par Njiva (45e,1-1). Le score était de un partout à la pause.

Njiva rate but en or

Njiva offre le deuxième but malgache à l’entame de la deuxième période. Suite à long dégagement de Leda, ce premier en échappée sur le côté arrive à éliminer le défenseur mozambicain, puis tire en force au premier poteau du gardien, Victor Timana (51e ,1-2). Cinq minutes plus tard, les Mambas égalisent. Un centre venant du corner droit et Manuel Fernandes, sans marquage, a poussé sans contrainte la balle de sa tête (56e ,2-2). En cours de la deuxième mi-temps, à la 70e minute, Claudel Fanomezana dit Bela remplace Dino pour redynamise les attaques malgaches, mais le score reste inchangé. Pire, le camp malgache rate le but de la victoire à cinq minutes de la fin. En cafouillage avec Njiva dans la surface, le défenseur mozambicain, Norberto touche la balle avec sa main et l’arbitre comorien Ali Mohamed siffle un penalty pour les Barea. Njiva tire pour la deuxième fois mais il renvoie la balle au dessus de la barre (42e). « On a opté pour l’offensif, et par conséquent il faut prendre des risques. Malheureusement, on a eu une défaillance en construction et on a encaissé des buts… Les Mozambicains de leur côté jouent bien et ont su exploiter leur grand gabarit», a argumenté le coach, Raux Auguste après le match, le résultat d’hier.

« Madagascar est une bonne équipe. De notre côté, on s’est bien organisé et on a eu un comportement efficace. On va continuer dans ce sens au match retour » a confié le sélectionneur mozambicain, Abel Xavier. Le match retour aura lieu à Maputo 23 juillet à l’Estadio Nacional do Zimpeto. Les Barea sont condamnés à gagner le match retour car en cas de match nul, le Mozambique se qualifie au troisième tour. Le vainqueur de ce duel croisera le gagnant entre l’Angola et Maurice au troisième et dernier tour de qualification en mois d’aout en phase finale de la compétition de la CHAN, prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018.

Serge Rasanda