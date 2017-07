Madagascar bat le Mozambique au match retour du deuxième tour, de la phase éliminatoire du CHAN. En troisième tour, La Grande île jouera contre l’Angola en août.

Les Barea ont été condamnés à gagner le match retour, et ils l’ont fait. La série de succès continue pour l’équipe malga­che. Madagascar reste invaincu en dix matches internationaux, toutes compétitions confondues.

Les Barea ont enregistré, ces derniers mois, huit victoires et deux matches nuls. Et la sélection malgache a eu aussi ces derniers temps, l’habitude de remporter la victoire sur la pelouse du camp adverse, pour ne citer que les cas contre le Sao Tome et Principe, puis le Malawi et le Soudan.

Et voilà après les deux buts partout à domicile en match aller du deuxième tour du championnat d’Afri­que de nations, au stade de Mahamasina il y a une semaine, les Barea de Mada­gascar gagnent sur un score de deux buts à rien contre les Mambas hier, au match retour au stade national de Zimpeto à Maputo. Le score était encore nul et vierge jusqu’à la pause.

C’était seulement au retour des vestiaires que les protégés du sélectionneur malgache, Raux Auguste ont pu ouvrir la marque. L’attaquant d’Elgeco Plus, Claudel Fanomezana, dit Bela, offre le premier but à la 62e minute de la deuxième période.

Avec des joueurs plus que déterminés, la Grande Ile réalise le but du KO, dans les temps additionnels, signé Njiva Rakotoharimalala. Ce dernier était l’auteur des deux buts malgaches au match aller.

Qualification

La victoire d’hier est synonyme de qualification au troisième et dernier tour des éliminatoires du CHAN Total 2018 au Kenya.

Quant au match entre l’Angola et Maurice, cette île de l’océan Indien s’est inclinée deux fois, battue à domicile par zéro à un en aller et hier en Angola au retour, les Angolais ont confirmé leur victoire, score final 3 buts à 2.

Madagascar jouera donc contre l’Angola au troisième tour de phase éliminatoire. Le match aller aura lieu à Madagascar le 11, 12, ou 13 août, et celui retour en Angola le 18, 19 ou 20 août. Le vainqueur de ce dernier match décisif sera qualifié à la phase finale du CHAN au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018. La délégation malgache au Mozambique sera de retour au pays demain après-midi.

