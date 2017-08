Madagascar s’est incliné devant l’Angola, samedi soir à Luanda, sur le score d’un but à zéro. La Grande île ne disputera pas la phase finale du CHAN 2018.

En douze matches disputés cette année, Madagascar n’a concédé qu’une seule défaite. Sauf que celle-ci est survenue au pire moment, contre l’Angola, samedi soir, à Luanda, en troisième et dernier tour des éliminatoires du Cham­pionnat d’Afrique des Nations 2018.

L’unique but de la rencontre a été inscrit de la tête par Dany, à l’heure de jeu. Une réalisation suffisante, pour qualifier les Palancas Negras en phase finale du CHAN et anéantir les espoirs des Barea.

Contrairement au match aller, Auguste Raux a titularisé Bela en pointe cette fois-ci, dans un système en 4-2-3-1. Il a également lancé Lolody en tant que récupérateur aux côtés de Baggio dans l’entrejeu. Leda était de retour devant le but après sa suspension. Et Boura ne figurait pas dans le onze de départ, puisque Njiva et Dino ont animé les ailes.

Une formation tournée vers l’offensive, puisque la Grande île était dans l’obligation de marquer au moins une fois après le 0-0 à Maha­masina. En face, les Angolais aussi étaient déterminés à attaquer et à gagner. Et ils l’ont prouvé tout au long de la rencontre, en gagnant la majorité des duels et en se procurant plusieurs occasions. Toutefois, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver la faille à la mi-temps.

Penalty raté

En seconde période, les Palancas Negras sont repartis sur les mêmes bases et ont rapidement obtenu un penalty (50e), suite à une main peu évidente de Ando dans la surface de réparation. Un penalty raté par Job, cependant, qui a vu le cadre se dérober. Le but de Dany est arrivé dix minutes plus tard. Sur un long coup franc venant de la droite, il s’est retrouvé seul au deuxième poteau, sans aucun défenseur au marquage, pour reprendre le cuir de la tête (60e, 1-0).

Les hommes d’Auguste Raux se devaient de réagir. Mais en s’entêtant avec de longs ballons aériens, ils se sont heurtés aux grands gabarits angolais. Tour à tour, Dimby, Nonot et Bila sont entrés en jeu dans les trente dernières minutes. Incapables jusque-là de réellement construire une action collective digne de ce nom, les Barea ont retrouvé leur jeu de passes dans les derniers instants de la rencontre.

Ils ont eu deux opportunités d’égaliser, mais le tir de Njiva en bout de course est passé par-dessus la barre transversale (90e), puis la frappe de Nonot à la conclusion d’un jeu en triangle a été déviée par un défenseur (90e+2).

Haja Lucas Rakotondrazaka