La CNaPS Sport a disposé du FC M’Tsapere de Mayotte, hier à Mahajanga, lors de la première journée de la CCCOI. Un doublé de Niasexe a offert la victoire aux Caissiers.

Quand ce n’est pas Lucien « Foroche » Kassimo, eh ! bien c’est Niasexe Milison qui porte la CNaPS Sport. Un doublé de son attaquant a permis au club triple champion de Madagascar de démarrer du bon pied, en phase de groupes de la Coupe des Clubs Champions de l’océan Indien, hier, au stade Alexandre Rabe­mananjara de Mahajanga. Face aux Mahorais du FC M’Tsapere, Niasexe a ouvert le score à la 26e minute de jeu. À la mi-temps, les Caissiers étaient devant, sereins, mais devaient tout de même tuer le match. À environ un quart d’heure du coup de sifflet final, le même Niasexe a inscrit le but du break, assurant définitivement la victoire aux siens.

En quatre confrontations jusqu’à présent depuis la création de la CCCOI donc, la CNaPS Sport n’a jamais perdu face au FC M’Tsapere. Elle compte trois succès, dont celui d’hier, ainsi qu’un match nul. Les Caissiers visent cette année une quatrième couronne dans la compétition interclubs de l’océan Indien, la troisième consécutive. Et la conquête de ce troisième sacre de rang a débuté de la meilleures des manières.

Message clair

La phase de groupe se poursuivra ce mardi, toujours à Mahajanga. Le représentant de Mayotte tentera de se reprendre face au Steal Nouvel des Comores. Par la suite, la CNaPS Sport affrontera le club comorien jeudi.

En cas d’une nouvelle défaite du FC M’Tsapere, ce mardi, la CNaPS Sport et le Steal Nouvel se retrouveraient pour la finale du groupe, lors de la troisième journée. Par contre, si le FC M’Tsapere l’emporte, alors un nul suffira au champion de Madagascar lors de cette troisième journée. Cette deuxième journée conditionnera la suite du tournoi pour les Caissiers. En attendant, ils ont rempli leur mission, hier, en réussissant leurs débuts et en envoyant un message clair à tous leurs rivaux. Comme quoi, il faudra encore et toujours compter sur eux dans la course au titre cette année.

Haja Lucas Rakotondrazaka