Madagascar bouclera la phase qualificative à la CAN 2017 face à Angola, à Luanda le samedi 3 septembre.

La délégation malgache, com­posée de vingt-et-un membres dont dix-sept joueurs, s’envolera à partir de ce mardi pour l’Angola, disputer le sixième et dernier match de groupe de qualification à la coupe d’Afrique des nations de football version 2017, au Gabon.

L’équipe de la fédération malgache de football a dévoilé hier la liste des Barea qui défendront les couleurs malgaches face aux Angolais, une rencontre qui n’aura plus d’enjeu. Ce match aura lieu le samedi 3 septembre à Luanda, Angola.

« C’est vrai qu’il n’aura plus d’enjeu mais nous ne voulions pas négliger ce dernier match pour sortir la tête haute », a souligné le directeur technique national, Jean François Debon.

Le sélectionneur, Auguste Raux a sollicité six expatriés pour renforcer l’équipe nationale pour Luanda en l’occurrence deux défenseurs, Mamy Gervais Randria­narisoa de JS Saint-Pierroise de la Réunion et Pascal Raza­kanantenaina de l’ARRAS FC en France, un milieu défensif, Seth Jean Stephan Raheriharimanana, dit « Dada », qui évolue au Red Star en France et trois attaquants, en la personne de Faneva Ima Andriantsima (FC Sochaux – France), Charles Carolus Andriamahi­tsinoro (USM Alger – Algérie) et Voavy Paulin (Makassa – Égypte).

Le head coach, Raux a également appelé cinq nouveaux Barea détectés lors de la dernière édition de la coupe des sélections provinciales et qui joueront pour la première fois dans l’équipe nationale, à savoir les deux défenseurs du SOM-FOSA Juniors FC, Yasser Radahy, meilleur joueur du tournoi et Mario Bakary, ainsi que son attaquant, Sydoniel Jean Alberto, meilleur buteur du tournoi.

Choix judicieux

Les deux autres sont Haja Mirija Fortunat Rasoanai­voarison de la CNaPS Sport et Zola Raveloarison de l’Elgeco Plus. Les six restants qui remplissent la liste sont des habitués à la sélection nationale.

« Ce sont tous des joueurs performants que je connais bien. Je les ai bien suivis durant les championnats et compétitions de cette saison (…) Notre mission capitale est de chercher la victoire pour rehausser le football malgache », justifie Raux Auguste du choix des joueurs. Après les cinq matchs de groupe déjà effectués, Mada­gascar a encaissé trois défaites (RD Congo: 1-2 / 1-6, Centrafrique: 1-2) et deux matchs nuls (Angola: 0-0, Centrafrique: 1-1). Au classement provisoire, la RD Congo se trouve en première position (12 points), suivie de Centrafrique (10 points) et l’Angola (4 points), et Mada­gascar traine à la dernière place avec ses deux points.

Serge Rasanda