Les sélections malgache et angolaise se sont séparées sur un score de parité (1-1), samedi à Luanda. Madagascar termine la campagne avec deux points à son compteur.

Un an d’intervalle sépare les deux confrontations entre Madagascar et Angola, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2017. En septembre de l’année dernière, les deux nations s’étaient séparées sur un résultat nul et vierge (0-0), au stade de Mahamasina. Samedi, lors de la dernière journée de ces éliminatoires, Barea et Palancas Negras n’ont pas pu se départager une nouvelle fois (1-1), au stade du 11 Novembre de Luanda. Ces deux matchs- nuls ont offert ses deux seuls points à la Grande île, qui termine à la dernière place du groupe B, dans la course à la qualification pour la CAN.

Pour cette ultime sortie, Auguste Raux a composé un onze bien différent par rapport aux rencontres précédentes, avec plusieurs nouveaux éléments, soit Leda dans le but ; Yasser, Bapasy, Mamy Gervais et Mario en défense ; Ando, Dadah et Rija au milieu ; Carolus et Voavy Paulin sur les ailes et Faneva Andriatsima en pointe. Au passage, l’attaquant du FC Sochaux a hérité du brassard de capitaine à cette occasion, suite à la récente retraite internationale de Johann Paul. L’ouverture du score est survenue peu après le quart d’heure de jeu. Sur un corner venu de la gauche, Bapasy a envoyé le ballon au fond des filets d’une tête rageuse (17e), pour signer son retour en sélection.

Bonnes prestations

À la mi-temps, les Barea menaient au tableau d’affichage (1-0). Mais dix minutes seulement après la pause, les Palancas Negras sont revenus dans le match. Le but de l’égalisation est venu de Gelson, qui a repris le cuir après un mauvais dégagement dans l’axe de l’arrière-garde malgache (1-1). Plus rien n’a été marqué jusqu’au coup de sifflet final de cette rencontre dominée par l’Angola en termes de possession de balle, soit 61% contre 39%.

L’objectif de la sélection malgache était de sortir la tête haute à l’issue de cette dernière apparition. Certes, les Barea n’ont pas ramené de victoire, au moins, ils ne bouclent pas la campagne sur un nouveau revers. Notons également les bonnes prestations des nouvelles têtes, comme Dadah. Le milieu du Red Star FC portait pour la première fois le maillot de l’équipe nationale. Et il a rendu une bonne copie dans son rôle de milieu relayeur.

Haja Lucas Rakotondrazaka