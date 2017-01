La ligue régionale de football d’Analamanga a décidé de reculer la date de l’ouverture officielle de la saison 2017 après la réunion de ce mardi.

Prévue ce samedi 28 janvier, après la réunion des dirigeants de la ligue de football d’Anala­manga de ce mardi avec plus de soixante-dix clubs de la capitale et ses alentours, il a été décidé que l’ouverture officielle de la saison 2017 est reportée d’une semaine, pour le samedi 4 février.

La course de solidarité prévue se dérouler au début, du stade de Mahamasina à l’Hôtel de ville à Analakely partira de la gare Soarano au stade de Mahamasina. « Un podium sera installé devant le stade pour la cérémonie de remise des coupes pour les champions de chaque catégorie pour la saison 2016 entre autres l’Elgeco plus pour la ligue 1 et Mi20 pour la ligue 2, le titre en foot féminin au Mifa, les U20 et U15 raflés par l’ASSM et celui des U17 par Tana FC», a souligné Henintsoa Rakotoarimanana, dit « Tota ».

C’est parti

Sans trop attendre, le coup d’envoi des éliminatoires du championnat d’Ana­la­manga Ligue 1 sera lancé le mercredi 1er et le jeudi 2 février au terrain de Bevalala. Cette saison, dix clubs seront en lice, en l’occurrence Elgeco Plus, Tana FC, AS Adema, Cosfa, Uscafoot, Cospn, SabNam, Mama FC et deux clubs qui viennent d’accéder en D1 à savoir Mi20 et FC Tana.

« Pour le moment, nous devrions déménager les matches à Bevalala car les deux stades de la commune sont en cours de réhabilitation, et le terrain de Carion sera également fermé », a expliqué le numéro un du football d’Analamanga. La ligue a gardé la formule de phase éliminatoire aller et retour, et le club leader au classement final sera sacré champion de la saison 2017.

Puis les quatre premiers au classement disputeront la Poule des as pour déterminer la deuxième équipe porte-fanion d’Analamanga au sommet national.

Serge Rasanda