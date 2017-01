Ahmad, président de la FMF, vise la présidence de la CAF. Sa candidature a été annoncée à l’issue de la dernière réunion de la Confédération.

Deux informations sortent du lot dans le rapport de la dernière réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), au Gabon.

La première concerne la candidature d’Ahmad, actuel président de la Fédération Malgache de Football, à la présidence de la CAF. Le scrutin est prévu pour ce mois de mars en Éthiopie. La seconde évoque le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2017 à Madagascar. Tournoi qui devait se tenir à Antana­narivo en avril.

Premier Malgache à siéger au comité exécutif de la CAF, Ahmad sera également le premier Malgache à briguer la présidence d’une confédération continentale. Parmi ses principaux atouts figurent le potentiel soutien des pays de la Cosafa.

Mais aussi, il pourrait faire un petit clin d’œil aux anciennes stars du football africain, qui semblent ne plus vouloir du Camerounais Issa Hayatou, à la tête de la CAF depuis 1988. Le soutien de ces anciennes gloires pourrait l’aider à obtenir des voies supplémentaires, susceptibles de faire pencher la balance en sa faveur.

Ce qui redonnerait un nou­­veau souffle à la Confédération.

Depuis une trentaine d’années donc, Hayatou dirige la Confédération. Et malgré son âge (Ndlr : il est âgé de 70 ans), il compte poursuivre avec un énième mandat. Certes, le retrait de la CAN U17 2017 peut être imputé au manque d’engagement de l’État malgache, quand on sait que les représentants de la CAF en visite à Madagascar dernièrement n’ont pas du tout été satisfaits des préparatifs de la compétition.

Opération de charme

Mais l’attribution de l’organisation du tournoi au Maroc ressemble également à un coup politique d’Haya­tou, qui tire les ficelles depuis trois décennies et qui a bien placé ses pions à tous les échelons au fil des années. En effet, les Maghrébins ne seraient pas non plus chauds à voter pour lui. Et cette attribution de la CAN U17 ressemble à une opération de charme envers eux.

Lors de l’élection du président de la Fédération International de Football Association, l’an passé, la CAF d’Hayatou avait affiché clairement ses directives de vote en faveur du Cheikh Salman. Mais Ahmad n’a pas caché son admiration pour Gianni Infantino, qui avait fait campagne dans la Grande île et qu’il a encensé après que le Suisse ait été élu à la présidence de la FIFA face au Cheikh.

Dieu seul sait si le président de la FMF a voté pour Infantino, même si cette hypothèse parait plus que probable. En échange, le boss du football mondial pourrait lui donner un coup de main, afin de le pousser à la tête du football africain.

L’organisation retirée à Madagascar

La dernière réunion du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football, au Gabon, a acté le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2017 à Madagascar. Compétition qui devait se tenir en avril prochain à Antananarivo. En visite dans la Grande île, il y a quelques temps, des représentants de la CAF n’étaient pas du tout satisfaits des prépara­tifs. Des préparatifs sapés par le manque d’engagement de l’État notamment. D’après les indiscrétions, l’attribution de l’organisation au Maroc pourrait s’ensuivre. Vu cette situation, les Barea ne devraient pas participer à cette CAN, vu qu’ils n’étaient pas passés par les qualifications. Madagascar ne devait y prendre part qu’en tant que pays hôte.

