Le Township Rollers FC, futur adversaire de la CNaPS Sport en Ligue des champions de la CAF, est invaincu depuis le début de l’année, au Botswana.

À pleine bourre. Le Township Rollers FC n’a pas encore connu à la défaite cette année. Le futur adversaire de la CNaPS Sport en Ligue des Champions de la CAF a signé trois victoires en autant de matches, en Premier League.

Le samedi 14 janvier, le leader du championnat botswanais était en déplacement sur la pelouse du Botswana Meat, ce qui ne l’a pas empêché de l’emporter facilement sur le score de trois buts à un. Le vendredi 20 janvier, il évoluait à domicile face à l’Orapa United, un adversaire direct dans la course au titre national, qu’il a largement battu, quatre buts à un. Enfin, samedi dernier toujours à domicile, il a enregistré une victoire sans bavure face au Gaborone United, deux buts à rien.

Si l’on résume, le Town­ship Rollers FC a marqué à neuf reprises et sa défense a cédé par deux fois, sur ces trois rencontres. Si l’on se focalise uniquement sur le plan offensif, on débouche sur un ratio impressionnant de trois buts par match. La CNaPS Sport est prévenue.

Logiquement, son bilan met le Township Rollers FC à la première place du Premier League.

Premier match

Du côté de l’Afrique du Sud, le championnat re­prend cette semaine, après la pause de fin d’année. Le Supersport United disputera son premier match officiel en Premier Soccer League, ce mercredi, face au Golden Arrows.

En attendant, le futur adversaire d’Elgeco Plus en Coupe de la CAF demeure à la première position du championnat sud-africain.

Si l’on remonte un peu plus loin, le Supersport United a décroché deux victoires sur ces cinq derniers matches de l’an passé, mais aussi a concédé deux nuls et une défaite. Comme quoi, la formation sud-africaine n’est pas en aussi bonne forme que le Township Rollers FC.

À Elgeco Plus d’en profiter ce dimanche à Maha­masina. Auparavant, ce sera à la CNaPS Sport de relever le défi botswanais, sur sa nouvelle pelouse de Vontovorona.

Haja Lucas Rakotondrazaka