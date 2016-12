La CNaPS Sport a hérité d’un club botswanais, en tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF.

Il s’agit du Township Rollers FC. La première rencontre entre les deux équipes est prévue pour le début du mois de février 2017 (10, 11 ou 12), à Madagascar.

Par la suite, les Caissiers s’envoleront pour le continent, afin de disputer la deuxième confrontation face aux Botswanais, une semaine plus tard (17, 18 ou 19). Il s’agira de la quatrième apparition consécutive de la CNaPS Sport, en C1.

Et ce, après avoir été titré à quatre reprises en cham­pionnat de Madagascar depuis 2013. Lors de la précédente édition, elle avait réussi à passer le premier tour, en sortant le Gor Mahia du Kenya. Par la suite, le porte-fanion malgache s’était incliné face au Wydad Athletic Club du Maroc.

De son côté, Elgeco Plus retrouvera la Coupe de la CAF cette année. Et ce, après avoir goûté une première fois aux joutes internationales interclubs en 2014 et 2015.

Pour son retour en C2, le champion d’Analamanga défiera une formation sud-africaine, en l’occurrence le Supersport et accueillera aussi le match aller (10, 11 ou 12 février), avant un déplacement au retour (17, 18 ou 19 février).

Pas de premier tour

Elgeco Plus reste sur deux éliminations au premier tour, lors de ces deux apparitions en Coupe de la CAF.

En 2014, elle était tombée face au Saint-Michel United des Seychelles. Et en 2015, elle s’était inclinée face à l’URA de l’Ouganda.

Si les Caissiers arrivent à sortir du piège de ce tour préliminaire, comme lors de la précédente édition, ils auront fort à faire au stade suivant de la compétition. En effet, le vainqueur du duel CNaPS Sport – Town­ship Rollers FC pourrait retrouver le Coton Sport du Cameroun, un club reconnu sur le continent. Et ce, si les Camerounais battent les Sud-Soudanais de l’Atlabara FC dans leur rencontre du tour préliminaire.

Du côté de la Coupe de la CAF, Elgeco Plus et le Supersport savent déjà ce qui attend l’un d’entre eux au tournant. Ce sera l’Al Ahly Shendi du Soudan, une équipe exemptée de premier tour. Au total, douze clubs sont directement qualifiés pour le deuxième tour dans cette C2. Tandis qu’ils sont neuf en C1.

Haja Lucas Rakotondrazaka