En vue de la campagne africaine en Ligue des Champions, la CNaPS Sport songe à renforcer son effectif. Trois joueurs se trouvent dans sa ligne de mire.

Dans un peu plus d’un mois, la CNaPS Sport retrou­vera, une nouvelle fois, la Ligue des Champions de la CAF. Il s’agira de sa quatrième participation consécutive. En vue de cette campagne internationale, le club, quadruple champion de Madagascar, songe à renforcer son effectif. Trois joueurs se trouvent dans sa ligne de mire.

Toutefois, aucun nom n’a été dévoilé pour l’instant. « Effectivement, des négociations sont en cours, pour recruter trois joueurs. Mais on préfère rester discret et on communiquera leurs identités quand les accords de transfert seront bouclés définitivement. On doit renforcer notre effectif après le départ de plusieurs cadres l’an passé, notamment Jimmy, Rinjala et Nônô », confie-t-on auprès de la CNaPS Sport.

Les Caissiers ont repris l’entraînement la semaine dernière. Et ce, après une pause de dix jours durant les fêtes de fin d’année. « La précédente saison a été longue et éprouvante pour les organismes avec le championnat et la coupe ainsi que la CCCOI. D’où notre choix d’accorder dix jours de repos aux joueurs », ajoute-t-on auprès du quadruple champion de Madagascar.

Tournoi de préparation

Le programme de préparation des Caissiers se divise en deux pour l’instant, dans le cadre d’un stage bloqué. Le matin, ils s’entraînent notamment en salle de musculation aux 67ha, tandis que l’après-midi, ils procèdent, entre autres, à des séances tactiques à Vontovorona.

Cette année, la CNaPS Sport affrontera le Township Rollers du Botswana, en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu à Madagascar (10, 11 ou 12 février) et la deuxiè­me confrontation au Botswa­na (17, 18 ou 19 février).

Si les Caissiers se qualifient comme l’an dernier, ils retrouveront soit le Coton Sport du Cameroun, soit l’Atla­bara du Sud-Soudan, au stade suivant de la compétition.

En attendant cette première sortie face au Township Rollers, le porte fanion malga­che prévoit de disputer quelques matches amicaux. « Nous pensons également à organiser un petit tournoi avec quatre équipes. Le coach ayant souligné que les joueurs doivent avoir quelques matches dans les jambes avant d’affronter les Botswanais », conclut-on auprès de la CNaPS Sport.

Haja Lucas Rakotondrazaka