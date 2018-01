Le Président de la CAF, Ahmad, a été élu personnalité sportive de l’année en Afrique par le groupe All Africa Global Media, basé à Washington.

Très certainement, l’événement le plus marquant de l’année 2017, sur la scène du football africain, aura été l’élection d’Ahmad. Son avènement au poste de Président de la Confédération Africaine de Football amenant un vent de fraîcheur au sein d’une entité dirigée par une seule et même personne depuis une trentaine d’années. En fin de semaine dernière, l’ancien Président de la Fédération Malgache de Football s’est vu décerner le prix de « personnalité sportive africaine de l’année ». Un prix initié par le groupe All Africa Global Media, basé à Washington aux Etats-Unis, qui dispose de sept bureaux en Afrique. L’attribution de cette distinction est soutenue par de nombreuses associations de journalistes sportifs du continent noir.

Ahmad est récompensé pour les nombreuses initiatives menées depuis son arrivée à la tête de l’institution. Citons notamment la réforme des compétitions majeures, l’organisation du symposium de Rabat, au Maroc, et celui prévu à Marrakech sur le football féminin, l’association des légendes africaines du football dans sa gestion sur le continent, mais aussi et surtout l’importante aide financière accordée aux pays africains qualifiés pour la prochaine Coupe du monde 2018.

Fatma Samoura primée

Elu à la mi-mars 2017 après avoir battu le Président sortant, Issa Hayatou, Ahmad a lancé diverses actions dans différents secteurs. Un dynamisme remarqué par tout un chacun et qui redore certainement l’image dégagée par la CAF. Et cela devrait continuer dans ce sens prochainement.

Outre Ahmad, la Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), est honorée du trophée « Pride of Africa ». Et ce, pour sa contribution au développement du football sur le continent noir et partout dans le monde. La Belge d’origine sénégalaise Nafissatou Thiam, championne olympique et du monde de l’heptathlon, est également récompensée pour son année, elle qui avait été élue athlète de l’année par l’IAAF, au mois de novembre.

