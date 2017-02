La CNaPS Sport aborde le match retour face au Township Rollers avec un avantage d’un but. Pour sa part, Elgeco Plus doit marquer au moins une fois pour passer.

La situation de la CNaPS Sport est pratiquement la même par rapport à l’an passé, à un détail près, en tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF.

En 2016, elle avait battu le Gor Mahia du Kenya deux buts à un à l’aller, avant de l’emporter par un but à zéro au retour. Sauf que ce match aller s’était déroulé à Nairobi. Samedi à Vontovorona, les Caissiers ont également gagné lors de la première confrontation face au Township Rollers FC, toujours deux buts à un, mais cette fois-ci à domicile.

Le deuxième affrontement entre les deux équipes aura lieu ce samedi à Gaborone. Suite à ce premier succès, le club quadruple champion de Madagascar, doit finir le travail, afin de poursuivre son chemin dans cette C1. Il l’a fait l’an dernier et il peut le refaire cette année. Et une nouvelle victoire est fortement envisageable, vu le niveau affiché par les Botswanais à l’aller.

Des Botswanais qui n’auraient jamais dû marquer, si la défense de la CNaPS Sport avait été plus vigilante. Vigilance, le mot est lâché. Les hommes de Tipeh devront faire attention à Gaborone, puisqu’une courte victoire, un but à rien, pourrait permettre au Township Rollers FC de renverser la vapeur.

Obligation

Pour sa part, Elgeco Plus défiera le Supersport United FC, ce dimanche à Johannes­burg. Le contexte de ce tour préliminaire retour de la Coupe de la CAF est totalement différent. Les deux formations s’étaient séparées sur un score nul et vierge, dimanche dernier à Mahamasina.

En Afrique du Sud, les joueurs de Menakely seront dans l’obligation d’inscrire au moins un but, s’ils veulent passer enfin le cap du tour préliminaire, sachant qu’Elgeco Plus a été éliminé d’entrée lors de ses deux premières participations à cette Coupe de la CAF, en 2014 et 2015. En cas de qualification, le champion d’Analamanga retrouvera l’Ahly Shendy du Soudan en seizièmes de finale.

Concernant la CNaPS Sport, si elle élimine le Township Rollers FC, elle croisera la route du vainqueur entre le Coton Sport du Cameroun et l’Atlabara du Sud-Soudan au prochain stade de cette Ligue des Champions.

Haja Lucas Rakotondrazaka