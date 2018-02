Mifa Analamanga a remporté la troisième et dernière phase du championnat de Madagascar. Le titre est revenu à l’Askam Itasy, en tête du classement général.

Mifa Anala­manga a arraché la victoire finale à l’issue de la troisième et dernière phase du championnat de Mada­gascar de football féminin, samedi au stade de Maha­masina. Et ce, grâce à une victoire en deux buts à un sur l’AC Sabnam Analamanga.

Les deux équipes se sont neutralisées pendant la première mi-temps. L’ouverture du score est survenue une dizaine de minutes après la reprise pour l’AC Sabnam, grâce à Suraya (56ème, 0-1). Dos au mur, Mifa a tout de même retrouvé les ressources pour égaliser et même passer devant, par le biais de Tina (64ème, 1-1) et de Hoamadi (71ème, 2-1). Avec ce succès, Mifa a porté son total à 17 points au classement général.

Dans le match pour la troisième place, l’Askam Itasy a disposé de l’Asot Analamanga, deux buts à un. Et ce, grâce à un doublé de Tinah (32e et 70e), qui a permis de renverser une situation bien mal embarquée, après le premier but de Rahasina pour l’Asot (28e). Ce résultat a permis à l’Askam de rebondir après son élimination en demi-finales, et surtout de porter son cumul à 22 points. Ainsi, le champion de l’Itasy a pu conserver sa première place.

Sacre mérité

Au bout de ce cham­pionnat comprenant trois joutes, qui a débuté au mois d’août 2017, l’Askam mérite son sacre, accompagné d’une prime de 500 000 ariary. Du début jusqu’à la fin, la formation de l’Itasy a toujours occupé le fauteuil de leader du classement général. À son bilan figurent deux victoires lors des deux premières phases, ainsi que la troisième place de samedi au terme de la troisième phase.

Avec 22 unités cumulées sur ces trois rendez-vous, la formation de l’Itasy a devancé l’AC Sabnam (20 pts) et l’Asot (18 pts). Mifa (17 pts) a fini au pied du podium.

Du côté des distinctions individuelles, le trophée de meilleure joueuse est revenu à Ando de l’Asot. Pour sa part, Sarah de l’Askam a terminé en tête du classement des meilleures buteuses. Elle a compilé 22 buts au total.

Haja Lucas Rakotondrazaka